Медиалаборатория открывает эксперимент под названием «Из точки А» на тему будущего

Медиалаборатория «Яндекс.Такси» объявляет о начале второго всероссийского конкурса сценариев для короткометражных фильмов про ближайшее будущее «Из точки А». Для реализации конкурса привлекли именитых продюсеров из мира кино, среди которых Анна Каминская («Синелаб Продакшн»), Илья Стюарт (Hype Film), Артём Васильев («Metrafilms»), Сергей Яхонтов (Stereotactic) и Тимур Бекмамбетов («Базелевс»).

Принять участие в конкурсе могут как творческие тандемы из режиссёра и сценариста, так и самостоятельные авторы. Сценарии должны быть написаны в жанре реалистичного будущего, в котором хочется оказаться. Будущее, которое получилось благодаря существующим сегодня технологиям, культурным трендам, достижениям науки. В каждой истории должна присутствовать машина такси – в качестве фона или места действия.

Победители получат возможность экранизировать свой сценарий на базе и за счёт Медиалаборатории. Приём работ продлится до 16 апреля 2018 года. Затем эксперты совместно с редакцией «КиноПоиска» выберут 10 лучших сценариев. А уже в конце апреля финалисты защитят свои работы на питчинге перед продюсерами, которые выберут пять победителей и станут их кураторами на съёмках.

«Сейчас мне особенно интересно рассказывать истории, которые разворачиваются целиком на экранах компьютеров и телефонов, ведь именно туда, хотим мы этого или нет, перемещается наша жизнь со всеми её драмами и комедиями, романтическими переживаниями и детективными расследованиями. Мы называем этот новый киноязык screen life. Я надеюсь, что благодаря конкурсу Medialab мы найдём авторов наших будущих фильмов в этом формате. А какую историю рассказывать и в каком жанре, выбирайте сами — от ромкома до детектива, от мокьюментари до sci-fi!» – поделился своими ожиданиями от конкурсных работ Тимур Бекмамбетов.

По итогам эксперимента появятся пять новых короткометражных фильмов, музыку к которым напишут молодые музыканты, а в главных ролях сыграют знаменитые российские актёры, их имена появятся чуть позже. Увидеть ленты победителей конкурса можно будет на сайте Медиалаборатории или на канале «Яндекс.Такси» в YouTube.

«Во втором эксперименте мы хотим поразмышлять на тему будущего. Не далёкого, а того, что наступит уже завтра. К чему приведут сегодняшние технологии и открытия? Что изменится через несколько лет? Как эволюционирует наша ежедневная жизнь и отношения? В общем, будущее без драматичной смены декораций. Это настоящее режиссёрское исследование на заданную тему», – рассказывает руководитель Медиалаборатории Александра Санчес-Перес.

Первым проектом лаборатории стал выпуск дайджеста из пяти короткометражных фильмов, которые снимали молодые режиссёры-новички: Дарья Чаруша, Дмитрий «Хаски» Кузнецов, Иван Плечев, Андрей Золотарёв и Сергей Поварницын. Онлайн-премьера на всю Россию состоялась 12 декабря на сайте Медиалаборатории.