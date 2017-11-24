Проект стартовал с выпуска серии короткометражек, которые созданы молодыми художниками под руководством Фёдора Бондарчука, Михаила Врубеля, Ильи Стюарта и др.

«Яндекс.Такси» запустил проект Мedialab, представляющий собой мультимедийную площадку, соединяющую энергию молодых и талантливых художников самого широкого профиля с уже состоявшимися деятелями искусства для создания творческих коллабораций.

«Поездка в такси способна превратиться в интереснейшую историю. Доказано это было не раз – примеры здесь в диапазоне от «Такси» Люка Бессона до «Ночи на Земле» Джима Джармуша. Кто-то опаздывает на встречу, кто-то переживает начало долгожданного романа, кто-то – внезапно обнаруживает в разговорчивом водителе интересного собеседника. Именно эти истории, ставшие воплощением движения и человечности, легли в основу проекта и его первой кинематографической реализации», – говорится в сообщении компании.

Проект стартовал с выпуска серии короткометражек, которые созданы молодыми режиссерами под руководством Фёдора Бондарчука, Михаила Врубеля, Ильи Стюарта и других не менее известных режиссеров и продюсеров на гранты. За производство фильмов взялись компании «Арт Пикчерз», «Базелевс», «Hype Production», «Versus Pictures» и «Водород».

Первые 5 картин будут представлены в декабре вместе со стартом всероссийского сценарного конкурса «Из точки А». Цель сценарного конкурса – отобрать ещё 5 работ, чьи авторы получат не только возможность поработать под руководством легенд российского кинематографа, но и грант на реализацию задумки.

«Мы разделяем идею поддержки молодых режиссеров, и когда «Яндекс.Такси» обратились к нам с идеей такого проекта, мы ее горячо поддержали, взяв себе двух молодых режиссеров, при этом один из них – немолодой кинематографист, но дебютант как режиссер. Мы сняли два очень жанровых коротких метра и пока не хотим раскрывать сюжет. В одном случае это движение в сторону хоррора и одновременно черной комедии. А в другом – такая ироническая история на религиозную тему. И в том, и в другом фильмах есть элементы чуда, обычно не присущего нашей жизни. Нам было важно внедрить эти жанровые упущения в городскую жизнь», – сообщил Михаил Врубель, продюсер, студия «Водород».

Тизеры:

Манифест

Психотроника

Голод

Хороший день

Темная ночь

Deus Ex

Первые пять фильмов – лишь первый шаг в развитии Медиалаборатории. Вторым этапом станет запуск всероссийского сценарного конкурса «Из точки А», а это ещё пять новых работ. В будущем Medialab фильмами ограничиваться не собирается. «Кино – первый наш эксперимент, – говорит Александра Санчес-Перес, руководитель проекта, – Мы его будем продолжать, но это не значит, что у нас не появятся другие эксперименты в различных дисциплинах».