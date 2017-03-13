Сервис обзавелся новыми возможностями



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“Яндекс.Такси” стало подсказывать, куда лучше вызвать машину, чтобы доехать до цели быстрее и дешевле. У приложения появились новые возможности благодаря сочетанию технологий “Яндекс.Такси” и пешеходной маршрутизации “Яндекс.Карт”.

Теперь, чтобы найти оптимальную точку подачи, “Яндекс.Такси” анализирует возможные маршруты, загруженность дорог, число и положение свободных машин и другие факторы. Если такая точка нашлась неподалёку, то приложение покажет, как к ней пройти и сколько времени это сэкономит. Пешеходные маршруты строятся с помощью технологии “Яндекс.Карт”: с учётом подземных переходов, арок, дорожек и других пешеходных зон.

Так, например, от метро “Речной вокзал” до Белорусского вокзала в середине дня можно доехать приблизительно за тридцать пять минут. Однако стоит перейти по подземному переходу на другую сторону Ленинградского шоссе — и время в пути сократится на пять минут. По тарифу “Эконом” такая поездка выйдет примерно на 50 рублей дешевле.

Отметим, в прошлом месяце сервис “Яндекс.Такси” запустил платформу для аэропортов, с помощью которой можно за считанные минуты вызвать такси и уехать по фиксированной цене. Пока программа “Яндекс.Таксомет р” работает на территории московского аэропорта “Шереметьево”.