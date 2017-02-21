С помощью нее пассажиры смогут вызвать такси по фиксированной цене



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Сервис “Яндекс.Такси” совместно с крупнейшим российским аэропортом “Шереметьево” разработали и запустили платформу для аэропортов, с помощью которой можно за считанные минуты вызвать такси и уехать по фиксированной цене.

Программа “Яндекс.Таксомет р” обеспечивает интеграцию с внутренними системами аэропорта: машины попадают на территорию терминала по бесконтактным меткам — это сокращает время въезда-выезда и повышает пропускную способность парковки. Также платформа включает в себя сервисные решения: стойки для заказа и оплаты поездок, стандарты обучения водителей и персонала аэропортов, другие стандарты и регламенты. В будущем, после накопления статистики, технологии “Яндекс.Такси” позволят предсказывать пассажиропоток и оптимизировать число машин, чтобы снизить время ожидания для пассажиров и водителей.

Проект выполнен совместно с интегратором транспортных систем компанией “ВессоЛинк”. Забирать пассажиров у выхода из терминала D Шереметьево смогут автомобили всех партнёров “Яндекс.Такси”, соответствующие требованиям аэропорта. Ближайшие несколько недель сервис будет работать в тестовом режиме.

“Вместе мы надеемся обеспечить пассажирам ещё более быстрый и качественный сервис. Этот проект особенно важен для нас в преддверии Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу”, — прокомментировал совместную с “Яндекс.Такси” работу Михаил Василенко, генеральный директор АО “Международный аэропорт Шереметьево”.