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Сервис “Яндекс.Такси” совместно с крупнейшим российским аэропортом “Шереметьево” разработали и запустили платформу для аэропортов, с помощью которой можно за считанные минуты вызвать такси и уехать по фиксированной цене.
Программа “Яндекс.Таксомет
Проект выполнен совместно с интегратором транспортных систем компанией “ВессоЛинк”. Забирать пассажиров у выхода из терминала D Шереметьево смогут автомобили всех партнёров “Яндекс.Такси”, соответствующие требованиям аэропорта. Ближайшие несколько недель сервис будет работать в тестовом режиме.
“Вместе мы надеемся обеспечить пассажирам ещё более быстрый и качественный сервис. Этот проект особенно важен для нас в преддверии Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу”, — прокомментировал совместную с “Яндекс.Такси” работу Михаил Василенко, генеральный директор АО “Международный аэропорт Шереметьево”.