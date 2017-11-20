Эксперты связывают приобретение со слиянием сервиса с Uber и необходимостью совместного усиления позиций



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«Яндекс.Такси» приобрел сервис доставки еды Foodfox примерно за 500 миллионов рублей, сообщает РБК, со ссылкой на топ-менеджера компании-партнера «Яндекса» и экс-сотрудника этой компании, знакомого с деталями сделки.

Сообщается, что «Яндекс.Такси» получил 100% акций Foodfox за 8,4 млн долларов, а топ-менеджер партнера «Яндекса» отметил, что сумма составила менее 10 млн долларов.

«Яндекс.Такси» о покупке сервиса пока не объявляет, потому что хочет сначала развить продукт, а уже потом триумфально заявить, что он принадлежит проекту», — отметил один из источников издания.

При этом в Foodfox уже началось расширение штата, а глава «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян лично провел собеседования с несколькими людьми на менеджерские позиции, связанные с фудтехом, отметил собеседник издания в одной из интернет-компаний. На сайте HR-сервиса Headhunter у Foodfox сейчас десятки вакансий, открытых в ноябре.

Эксперты объясняют интерес «Яндекса» к Foodfox объединением «Яндекс.Такси» и российского бизнеса Uber. Новой компании предстоит развивать и российское подразделение сервиса доставки еды UberEats, которое также должно войти в объединенную компанию.

Напомним, в июле «Яндекс.Такси» и Uber заявили об объединении бизнеса в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане, но сделка по объединению пока не одобрена ФАС.

Сервис Foodfox был запущен бывшими топ-менеджерами Lamoda Сергеем Полиссаром и Максимом Фирсовым в 2016 году. Стартап с помощью курьеров доставляет по Москве еду из сетей «Кофемания», Beverly Hills Diner, «Жан-Жак», «Теремок» и других.