Компании ведет переговоры о привлечении 150–200 млн долларов



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«Яндекс.Такси» ведет переговоры о привлечении 150–200 млн долларов. В частности, сервис консультируется с европейскими и азиатскими инвесторами. Прежде всего компанию интересуют фонды, которые уже вкладывались в сервисы онлайн-такси, например, Softbank Capital и Tiger Global.

Таким образом компания хочет показать инвесторам, что является самостоятельным бизнесом, повысить рыночную стоимость и найти средства на поглощения. По информации «Коммерснта», сервис готов приобрести службы такси «Максим» и InDriver.

Организатором сделки источники называют JP Morgan. По неофициальной информации, возможность инвестиций в «Яндекс.Такси» обсуждалась со Сбербанком и некоторыми автопроизводителями, в том числе с Hyundai Motor. Это связано с тем, что ранее банк и Volkswagen инвестировали большие средства в конкурирующий сервис Gett. Напомним, в прошлом году СМИ уже сообщали о желании Сбербанка вложиться в проект.

«Яндекс.Такси» является лидером на российском рынке онлайн-такси. В 2016 году его выручка выросла на 135%. «Яндекс.Такси» внес значительный вклад в рост прочих доходов своего владельца — в последнем квартале они увеличились на 93%, а в 2016 году — сразу на 112%. Количество поездок в IV квартале выросло на 401%, в декабре — на 452%.

При этом «Яндекс» активно вкладывается в рекламу и маркетинг сервиса. В отчетности компании говорилось, что затраты на продвижение, в особенности «Яндекс.Такси», повлияли на квартальную EBITDA. Судить об усилиях по продвижению можно и по тому, что 2015 год сервис закончил с положительной EBITDA (162 млн рублей), а в 2016-м ушел в глубокий минус (–2,1 млрд рублей).