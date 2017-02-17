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Доходы «Яндекса» заметно ускорились в 2016 году. Улучшение макроэкономическ
Хотя годовая чистая прибыль снизилась на 30%, до 6,8 млрд рублей, скорректированны
В третьем квартале доля «Яндекса» на российском поисковом рынке составила в среднем 55,9%, а к концу года она снизилась до 55,4%, свидетельствуют данные LiveInternet. Количество поисковых запросов увеличилось на 3%, а число платных кликов на сайтах «Яндекса» и в РСЯ выросло на 12%.
Глава российского офиса «Яндекса» Александр Шульгин отметил результаты сервиса «Яндекс.Такси», чья выручка подскочила на 135%. «Яндекс.Такси» внес значительный вклад в рост прочих доходов компании — в последнем квартале они увеличились на 93%, а в 2016 году — сразу на 112%. Благодаря выходу на новые рынки и развитию технологической инфраструктуры количество поездок в IV квартале выросло на 401%, в декабре — на 452%. Компания намерена и дальше вкладываться в проект наряду с агрегатором «Яндекс.Маркет» и сервисом объявлений.
Если посмотреть на сегменты, то поиск и портал прибавили 24%, «Яндекс.Маркет» — 39%, классифайды (Авто.ру, Яндекс.Недвижимо
Расходы (SG&A) компании росли в два раза быстрее выручки, на 54%. Это связано с тем, что «Яндекс» продолжает вкладываться в рекламу и маркетинг сервисов. В отчетности также отмечается, что затраты на продвижение, в особенности «Яндекс.Такси», повлияли на квартальную EBITDA. Скорректированны