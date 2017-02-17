Годовая выручка компании выросла на 27%



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Доходы «Яндекса» заметно ускорились в 2016 году. Улучшение макроэкономическ ой ситуации и развитие рекламных технологий позволили компании увеличить выручку на 27%, тогда как в 2015-м этот показатель вырос на 18%. Выручка «Яндекса» достигла 75,9 млрд рублей, большую часть (95%) традиционно обеспечили продажи интернет-рекламы . Темпы роста рекламной выручки увеличились с 16% по итогам 2015 года до 25% в 2016-м. Поле публикации отчетности акции интернет-компани и подорожали более чем на 6%.

Хотя годовая чистая прибыль снизилась на 30%, до 6,8 млрд рублей, скорректированны й показатель прибавил 16% и составил 14,1 млрд рублей. Руководитель группы компаний «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что опыт в области машинного обучения и искусственного интеллекта позволили им добиться значительных успехов в развитии рекламных технологий и улучшить свои сервисы.

В третьем квартале доля «Яндекса» на российском поисковом рынке составила в среднем 55,9%, а к концу года она снизилась до 55,4%, свидетельствуют данные LiveInternet. Количество поисковых запросов увеличилось на 3%, а число платных кликов на сайтах «Яндекса» и в РСЯ выросло на 12%.

Глава российского офиса «Яндекса» Александр Шульгин отметил результаты сервиса «Яндекс.Такси», чья выручка подскочила на 135%. «Яндекс.Такси» внес значительный вклад в рост прочих доходов компании — в последнем квартале они увеличились на 93%, а в 2016 году — сразу на 112%. Благодаря выходу на новые рынки и развитию технологической инфраструктуры количество поездок в IV квартале выросло на 401%, в декабре — на 452%. Компания намерена и дальше вкладываться в проект наряду с агрегатором «Яндекс.Маркет» и сервисом объявлений.

Если посмотреть на сегменты, то поиск и портал прибавили 24%, «Яндекс.Маркет» — 39%, классифайды (Авто.ру, Яндекс.Недвижимо сть, Яндекс.Работа и Яндекс.Путешеств ия) — 46%, экспериментальны е направления — 88%. По прогнозам компании, в 2017 году ее темпы роста замедлятся, и консолидированна я выручка увеличится на 16–19%.

Расходы (SG&A) компании росли в два раза быстрее выручки, на 54%. Это связано с тем, что «Яндекс» продолжает вкладываться в рекламу и маркетинг сервисов. В отчетности также отмечается, что затраты на продвижение, в особенности «Яндекс.Такси», повлияли на квартальную EBITDA. Скорректированны й показатель вырос всего на 2%. Судить об усилиях по продвижению «Яндекс.Такси» можно и по тому, что 2015 год сервис закончил с положительной EBITDA (162 млн рублей), а в 2016-м ушел в глубокий минус (–2,1 млрд рублей).