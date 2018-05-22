Водители смогут принимать заказы через Uber Driver и «Яндекс.Таксометр»

Технологические платформы «Яндекс.Такси» и Uber находятся на завершающей стадии объединения. Слияние значительно снижает время подачи машины и те самым улучшает восприятие сервиса. Это подтвердили эксперименты в Воронеже и Уфе, сообщил в интервью РБК глава объединенной компании Тигран Худавердян.

Новая единая платформа позволяет водителям принимать заказы как через Uber Driver, так и через «Яндекс.Таксометр». В результате увеличилось совокупное количество водителей на линии, что положительно сказалось на заработке водителей и эффективности их работы, говорит топ-менеджер.

Технологическая часть Uber останется только в клиентском приложении, все остальное — распределение заказов, оптимизация маршрутов, алгоритмы динамического ценообразования, политика по скидкам — будет работать на платформе «Яндекс.Такси». За переход на новую платформу отвечают команды из Москвы и Сан-Франциско. Завершить процесс стороны планируют в первой декаде июня — это случится практически во всех городах и странах, где присутствуют сервисы.

«Объединение с Uber вывело компанию на новый уровень, существенно повысив наши амбиции как бизнеса. Проекты такого масштаба в России происходят достаточно редко. Мы в действительности смогли доказать свою состоятельность: мы создаем технологии мирового уровня, и компания с другого конца Земли заметила нас, села за стол переговоров и приняла решение объединиться», — отмечает Худавердян.

О создании совместного предприятия «Яндекс.Такси» и Uber стало известно в прошлом году. В СП «Яндексу» принадлежит 59,3% акций, Uber — 36,9%, сотрудникам новой структуры — 3,8%. Кроме того, по условиям сделки «Яндекс» может обменять свои 2% в объединенной компании на акции глобальной Uber.

В феврале 2018 года компании сообщили, что их таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Объединенная компания будет работать более чем в 450 городах России, Белоруссии, Армении, Грузии, Молдавии, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Эстонии, Азербайджане.