Пользователям останутся доступны оба приложения, но таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу

«Яндекс» и Uber сообщили о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа такси в России и соседних странах в составе новой компании.

По условиям сделки оба приложения для заказа поездок останутся доступны пользователям. При этом таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Сервис UberEATS в регионах сделки также перейдёт в объединённую компанию.

В объединенной компании «Яндекс» получил 59,3% акций, Uber – 36,9%, сотрудники новой структуры – 3,8%. Uber инвестировал в новую компанию $225 млн, «Яндекс» –$100 млн. Генеральным директором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший «Яндекс.Такси». В совет директоров вошли четыре представителя от «Яндекса» и три – от Uber.

О сделке «Яндекс» и Uber стало известно летом 2017 года. Речь шла об объединении бизнесов по заказу такси в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Белоруссии и Грузии. ФАС одобрила сделку в ноябре при условии исполнения предписания в течение 6 месяцев с момента закрытия сделки. Предписание обязывает компании обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юрлице, которое осуществляет перевозку, сохранять истории поездок, а также не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси.