Рекламодатели могут сами создавать ролики на основе материалов бесплатной видео- и аудиотеки Яндекса



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Яндекс начал открытое тестирование нового рекламного формата — видеодополнений в системе контекстной рекламы Директ, сообщила пресс-служба компании. Видеореклама, запущенная через Директ, размещается на площадках Видеосети Яндекса (КиноПоиск, сайты медийной сети и партнеров).

Ролики могут проигрываться в формате мультиролл в видеоконтенте (например, трейлеры фильмов на КиноПоиске) и In-page (на текстовых страницах сайтов Видеосети Яндекса). CTR нового формата выше, чем у обычной рекламы в Директе: пользователи чаще кликают на объявления с видео, охотнее заполняют заявки на услуги, говорят в Яндексе. При использовании видеодополнений CPA контекстной рекламы в целом снижается — в среднем на 10-12%.

«Новый формат — это синтез возможностей Директа и традиционной видеорекламы. “Контекстные” быстрый запуск, гибкость и доступность объявлений с покликовой оплатой сочетаются с “медийной” возможностью вызвать эмоциональный отклик у клиента и повысить узнаваемость бренда», — прокомментировали запуск нового формата в Яндексе.

Для запуска собственной видеорекламы не нужно заниматься съемкой и монтажом. Можно выбрать готовую подложку из видеотеки Яндекса, в которой сейчас тысяча роликов (к запуску публичной беты было добавлено 600 новых креативов разной тематики, коллекция пополняется). Доступ к видеотеке бесплатный — как и в случае с другими объявлениями в Директе, рекламодатель платит только за клики. Кроме того, к любому видеобъявлению можно добавить аудиотрек из бесплатной библиотеки Яндекса.

В ролик можно встроить кнопки с призывом к действию, ведущие пользователя к заказу онлайн, условиям акции или форме заявки на услугу. Добавить предупреждения и возрастные ограничения, отредактировать цвет и текст кнопки, включить и выключить звук в несколько кликов.

Показывать объявление с видео можно по ключевым фразам, условиям подбора аудитории и поведенческому таргетингу. Тема фона на показы не влияет.