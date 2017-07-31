Интернет-компания укрепляет позиции на рынке мобильного поиска



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«Яндекс» станет поиском по умолчанию в трёх браузерах для мобильных устройств — смартфонов, фаблетов и планшетов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора «Яндекса» Александра Шульгина.

Речь идёт об альтернативных веб-обозревателях, в частности, Samsung Internet, браузер Xiaomi и UC Browser. На них, как утверждается, приходится в общей сложности около 20 % мобильного трафика со всех Android-устройств в России. Таким образом, пользователи гаджетов будут по умолчанию осуществлять поиск в интернете через «Яндекс», что позволит российской компании укрепить позиции на рынке мобильного поиска в стране.

По данным сервиса «Яндекс.Радар», доля компании на российском поисковом рынке, включая поиск на мобильных устройствах, во втором квартале 2017 года составила в среднем 54,3 %. Мобильный поиск важен для компании с точки зрения показа рекламных объявлений. Доход от продажи интернет-рекламы во втором квартале 2017 года составил 95 % от общего размера выручки компании, которая включает доход от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах «Яндекса» и на сайтах рекламной сети.

Отмечается, что заключение договоров с компаниями стало возможным после того, как корпорация Google разрешила российским пользователям самостоятельно выбирать поисковую систему на Android-смартфонах и планшетах. Такое решение было принято по итогам судебного процесса, где Google признали виновным в нарушении антимонопольных законов.

Заявление тогда подал «Яндекс», в нем он просил разрешения предустанавливать на Android-устройства приложения поиска от сторонних разработчиков и выбирать поисковую систему. В итоге Google согласился на условия российской компании: отказалась от эксклюзивности своих приложений на Android и больше не будет стимулировать производителей устанавливать только их.