Интернет-компания подводит первые итоги ранее объявленного конкурса



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«Яндекс» выбрал первых победителей конкурса на лучшие каналы в сервисе «Яндекс.Дзен». В качестве финансовой поддержки лучшим уже в августе будет выплачено по 300 тысяч рублей, сообщает vc.ru.

Сейчас определены победители среди авторов текстовых материалов, позже интернет-компания выберет лучших среди создателей нарративов и видео материалов, они получат по 500 тысяч рублей. Всего в августе поддержку получат 10 каналов, сейчас среди них значатся проект о музыке, кино и играх ?Soyuz, канал об автомобилях Manu, просветительский проект «НаукаPRO», мужское интернет-издание The Hitcher, проект для родителей «ЁжикЁжик».

«Спонсорская программа — это мотивационный проект для авторов, которые создают тематические каналы. Мы поддерживаем дзен-каналы с оригинальным контентом, который интересен пользователям сервиса. Мы рады тому, что в „Дзен“ пришли и начали зарабатывать деньги на рекламе многие авторы тематических сайтов, телеграм-каналов и групп в соцсетях. Мы надеемся, что спонсорская программа поможет авторам увеличить число подписчиков, получить опыт работы с аудиторией и еще больше зарабатывать на своих дзен-каналах», — заявил медиадиректор «Дзена» Даниил Трабун.

В дальнейшем компания планирует выделять деньги авторам каналов ежемесячно. Для получения спонсорства необходимо выкладывать публикации как минимум раз в два дня, а также размещать ссылки на них в соцсетях. Главный критерий для получения финансирования — оригинальность контента.

Напомним, что ещё в мае «Яндекс» расширил возможности рекомендательного сервиса «Дзен» и предложил брендам и издателям перейти на него. Для поддержки авторов, размещающих статьи, видео и нарративы в «Дзене», «Яндекс» объявил об открытии спонсорской программы.