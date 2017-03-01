Интернет-компания разработала сервис для онлайн-консультаций с врачами



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До конца апреля “Яндекс” запустит новый сервис, с помощью которого пользователи смогут получить консультации от врачей по аудио- или видеосвязи, пишет газета “Извести” со ссылкой на собственные источники.

Для осуществления медицинской деятельности интернет-компани я заключит договоры с платными частными клиниками из разных регионов России. При этом дистанционно ставить диагноз или выписывать лекарства врачи не имеют права по действующему законодательству . Консультации будут проходить по аудио- или видеосвязи, в рамках них врачи смогут лишь подсказать, какие анализы сдать или какие исследования провести перед первичным приемом в больнице.

Новый сервис будет интегрирован в систему “Яндекс.Здоровье ”, запущенную в ноябре 2016 года. Это агрегатор медицинских центров в Москве, с возможностью записи на прием к врачу. Если пользователь не уверен, какой специалист ему нужен, он может ответить на несколько вопросов о самочувствии — алгоритм определит, к кому лучше обратиться с такими симптомами. На карте столицы можно выбрать медицинский центр с врачами нужной специальности. После записи выбранный врач получает данные опроса о самочувствии.

“Уже есть рабочая версия видеоконсультаци й с врачами одной из клиник-партнеров , мы тестируем ее среди сотрудников “Яндекса””, - сообщил руководитель сервиса “Яндекс.Здоровье ” Григорий Бакунов. Специалисты также отмечают, что новый сервис — это первый шаг интернет-компани и в сторону оказания телемедицинских услуг. А законопроект, легализующий дистанционное консультирование , уже внесен в Госдуму.