На первую страницу сюжета попадут самые цитируемые и свежие материалы

«Яндекс.Новости» меняют расчет рейтинга весомости источников. Новая усложненная формула будет учитывать не только количество упоминаний источника в материалах других изданий, но и весомость цитирующего ресурса по рейтингу «Яндекс.Новостей», сообщили в компании.

Таким образом, если издание цитирует более рейтинговое СМИ, это положительно скажется на его собственном уровне. По-прежнему не учитываются самоцитирование, а также данные о цитируемости других сервисов. Например, ТИЦ, инструмент «Яндекс.Каталога», никак не участвует в расчете цитируемости в «Яндекс.Новостях». Индекс цитирования «Медиалогии» также не оказывает никакого влияния на рейтинг в «Яндекс.Новостях».

В качестве факта цитирования источника, как и раньше, принимаются ссылки на новости, ссылки на главную страницу сайта, текстовые упоминания вплоть до синонимичных названий. Расчет оперативности будет основываться на данных о времени публикации материалов источника. Это показатель того, как быстро издание реагирует на те или иные события. Теперь, если источник сообщит о событии раньше более весомого издания, его оперативность будет еще выше.

В сортировке сюжетов по важности также будет учитываться количество весомых источников внутри сюжета. На первую страницу сюжета попадут самые цитируемые и свежие материалы. При прочих равных будет учитываться вес источника.

Ранее «Яндекс.Новости» изменили сортировку заголовков в блоке «Подробнее о событии». Сортировка материалов стала происходить по принципу, учитывающему не только свежесть, но и вес материала, который определяется цитируемостью внутри сюжета, а также общей цитируемостью и оперативностью источника.