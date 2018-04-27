IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте» и Twitter попали в реестр запрещенных

«Яндекс» назвал попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram в России опасными и наносящими вред всему Рунету. Такое заявление компания сделала после того, как её IP-адреса оказались в реестре блокировок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по связям с общественностью Очира Манджикова.

«Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов „Яндекса“. Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждем разъяснений РКН», — сказал он.

По его словам, попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему Рунету, так как блокировка коснулась не только мессенджера, а пострадали многие ресурсы и их пользователи.

«Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок», — отмечает Манджиков. Последствия действий Роскомнадзора могут привести к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи.

Кроме того, стало известно, что пользователи и владельцы прочих интернет-ресурсов начали сталкиваться с трудностями при доступе к сервисам и сайтам. В их числе соцсети «ВКонтакте», Facebook и Twitter. Сам Telegram, хоть и с перебоями, но все равно работает на территории России.

Напомним, судебное решение о блокировке Telegram было принято 13 апреля в связи с тем, что мессенджер отказался выполнить требование о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. После этого Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России, а также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировок.