Российская компания запустила отдельное направление бизнеса для работы с зарубежными поставщиками



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«Яндекс.Маркет» создал отдельное подразделение для работы с зарубежными поставщиками, в первую очередь оно сосредоточится на товарах из Китая, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

«Маркет» уже запустил отдельный раздел с товарами из Китая, в котором представлены товары магазинов JD.com, Gearbest, Intmall, Clogo, Umkamall, TradeEase, Lightinthebox — всего около 500 тысяч предложений. На него распространяются русскоязычная поддержка, бесплатная доставка и отслеживание заказов.

Новое подразделение возглавил Антон Вальков, перешедший в «Маркет» из американского ритейлера Walmart, где развивал направление анализа больших данных в логистике, инновационные сервисы, а также отвечал за стратегию и внедрение быстрой доставки заказов.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли и «Почты России», почти 90% всех товарных отправлений из-за рубежа приходятся на посылки из Китая, при этом большая часть приходится именно на китайский интернет-магазин AliExpress .

Эксперты отмечают, что сотрудничество «Яндекс.Маркета» с китайскими товарами необходимо для выживания, так как китайские сервисы уже сейчас занимают от 30 до 40% российского e-commerce. «Яндекс.Маркет» сможет составить конкуренцию AliExpress и вернуть часть трафика по категориям «электроника» и «бытовая техника», где российский сервис традиционно силен, добавляет эксперт.

Ранее в «Яндекс.Маркете» были только категории товаров «электроника», «бытовая техника» и некоторые другие. В июле сервис провел эксперимент с баннером, который направлял на страницу с только предложениями от китайских поставщиков. Увидев интерес пользователей к товарам китайских поставщиков, компания решила запустить витрину на постоянной основе.