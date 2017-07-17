Сервис планирует перестроить работу по аналогии с Amazon



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На платформе сервиса «Яндекс.Маркет» создаётся гибридная модель агрегатора и маркетплейса, контролирующая процессы доставки и оформления заказов, по аналогии с американским Amazon, сообщает РБК.

Глава «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков отметил, что такая экономически эффективная модель четко удовлетворит потребности покупателей. Таким образом, заказы товаров, пользующихся наибольшей популярностью, как подгузники или корма для животных, будут размещаться на складах компании или её партнеров. А многие крупногабаритные товары, которые покупаются не так часто, держать на складах нецелесообразно, но заказать их так же возможно. Компания уже проводит переговоры с логистическими операторами по вопросам аренды складов.

Переход к новой модели сервис начал еще в прошлом году, когда изменил схему работы с магазинами с рекламной на транзакционную. Раньше «Яндекс.Маркет» брал комиссию от 4,5% за каждый переход пользователя на сайт магазина, теперь же получает за совершенную покупку от 2%. «Вместо того, чтобы бороться с другими онлайн-площадками, надо бороться за создание инфраструктуры для удобной покупки, чтобы люди могли быстро, удобно и не сомневаясь в качестве покупать в интернете, а сэкономленное время тратить на себя», - сообщил Гришаков.

Кроме того, в будущем сервис планирует заняться продажей услуг. В качестве примера Гришаков привёл британского ритейлера Tesco, который в дополнение к ассортименту товаров добавил продажу туристических услуг, страховых продуктов и бензина. Развитие логистического направления и привлечение большего количества партнёров позволит снизить цены, полагает глава сервиса.

Однако Алексей Фёдоров, глава Ассоциации компани-интернет-торговли, считает, что новая схема не принесёт компании дополнительной прибыли, т.к. поставщикам не выгодно держать свой товар на чужих складах. «Как правило, они вполне справляются с доставкой при помощи транспортных компаний и держат товар у себя, не раздавая его на хранение», — отметил он Фёдоров.

«Яндекс.Маркет» представляет собой агрегатор, работающий по принципу интернет-витрины с 2000 года. С прошлого года она выделена как отдельная компания. Выручка «Яндекс.Маркета» за первый квартал 2017 года составила 1,2 млрд рублей, увеличившись на 24% по сравнению с предыдущим годом. К сервису подключены около 20 тыс. российских и зарубежных интернет-магазинов.