После жалобы основательницы одноимённого проекта выяснилось, что название онлайн-площадки не окончательное

Интернет-магазин «Беру», запущенный Яндексом и Сбербанком на базе «Яндекс.Маркета» в тестовом режиме, может в скором времени изменить название, сообщают «Ведомости» со ссылкой на первого зампреда правления банка Льва Хасиса.

Хасис уточнил, что сейчас сервис на стадии тестирования и еще «будет много меняться» в его работе: полноценный запуск пройдет осенью. Первый совет директоров совместного предприятия (СП) «Яндекса» и Сбербанка пройдет в июне, на нем еще раз обсудят стратегию и бизнес-план, добавил он. Кроме того, магазин могут переименовать после изучения реакции и отзывов пользователей.

Напомним, Сбербанк и Яндекс заявили о создании СП в августе 2017 г. В мае 2018 г. они запустили интернет-магазин «Беру». Сервис в тестовом режиме работает на сайте beru.ru, приложение доступно в магазинах Apple Store и Google Play. На этом сайте можно купить пока товары семи категорий: электроника, компьютерная техника, бытовая техника, дом и дача, детские товары, красота и здоровье, товары для животных. Сайт возглавил директор по развитию бизнеса Cainiao, логистической «дочки» Alibaba Group, в России и СНГ Алекс Васильев.

Однако после запуска площадки выяснилось, что под таким же названием работает проект Александры Дорф — сервис, при помощи которого можно отдать ненужные вещи другим, получить за это баллы и потратить их на покупки на этой площадке. Дорф направила «Яндекс.Маркету» досудебную претензию и предложила пути «мирного урегулирования ситуации». В частности, она предложила компании признать её права на товарный знак «Беру.ру», прекратить администрирование домена beru.ru и аннулировать его, прекратить предложение к продаже и прочие действия с использованием бренда. Кроме того, Дорф предлагает выплатить ей 5 млн рублей компенсации.