Сервис откроется в Санкт-Петербурге и других крупных городах до конца 2018 года

Сервис по доставке еды из ресторанов «Яндекс.Еда» расширяет охват. До конца года сервис планирует открыться в Санкт-Петербурге и других российских городах-миллионниках, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

При выходе в регионы «Яндекс.Еда» поменяет бизнес-модель. В новых городах сервис будет работать по модели маркетплейса, предлагая ресторанам, у которых есть собственная служба доставки или договорённости с логистическими компаниями, подключиться к платформе для получения заказов от пользователей. Сервис будет зарабатывать на комиссии за обслуживание, её размер в компании не раскрывают.

В Москве «Яндекс.Еда» до сих пор доставляла заказы с помощью собственных курьеров. По собственным данным, к сервису подключено больше двух тысяч ресторанов столицы. Количество заказов в компании не называют.

Напомним, компания «Яндекс» запустила собственную службу доставки еды на основе сервиса Foodfox в марте 2018 года. Планируется, что в ближайшее время к нему присоединится и команда UberEATS.