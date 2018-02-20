Финальный дедлайн четвертого международного фестиваля маркетинговых и digital коммуникаций перенесен

Для всех тех, кто откладывал подачу своих кейсов на последний момент, есть отличные новости! Финальный дедлайн четвертого международного фестиваля маркетинговых и digital коммуникаций WOW DONE AWARDS 2018 перенесен на 28 февраля.

Фестиваль является тренировочной базой для правильного оформления кейсов и подачи конкурсных работ на международные фестивали высшего уровня, поэтому не упускайте возможности пройти этот тест драйв.

Ранее были объявлены члены трех независимых друг от друга команд жюри – признанных экспертов международного уровня – жюри дисциплин маркетинг и digital коммуникаций, индустриальных категорий и национального конкурса маркетинговых сервисов. Именно они скажут, действительно ли ваша работа WOW. Оргкомитет напоминает, что фестиваль WOW DONE AWARDS входит в Рейтинг креативности и мастерства Украины сезона 2017/2018 с коэффициентом 1,5. Поэтому если вы хотите фигурировать в рейтинге с дополнительными баллами, получить признание среди своих коллег и соперников, а также получить ценный опыт и весомые награды – не медлите с подачей ваших кейсов.

Обращаем ваше внимание на то, что фестиваль WOW DONE AWARDS входит в Рейтинг креативности агентств маркетинговых услуг АКАР с коэффициентом 2.

Финальный дедлайн WOW DONE AWARDS 2018 – 28 февраля!

Если у вас возникли вопросы, просим обращаться в Оргкомитет конкурса по телефону: (+38044) 490-90-30 или по e-mail: festival@vrk.org.ua (Екатерина Грабовская), project@vrk.org.ua (Ольга Подгорская).