Четвертый международный фестиваль WOW DONE AWARDS 2018 объявил членов клиентского жюри



Иллюстрация

Состав жюри международного фестивалф WOW DONE AWARDS 2018 сформирован из рекламодателей – маркетинг-директоров ведущих компаний, которые оценят индустриальные категории, отмечая креативность и оригинальность творческого решения для решения бизнес задач в той или иной индустриальной категории, того или иного продукта или услуги. Рекламодатели – представители клиентской стороны – как никто другой знают, каким должен быть достойный признания кейс.

Знакомьтесь с судьями индустриальных категорий:

Глава жюри – Ирина Качура, VP Marketing, Carlsberg Ukraine

Татьяна Святенко, маркетинг-директор Nestle

Наталия Ревика, маркетинг-директор IDS Borjomi Ukraine

Елена Ковальская, директор департамента маркетинга АТ "Ощадбанк"

Юлия Шилова, директор по маркетингу LeBoutique

Наталия Шадрина, директор по маркетингу "Молочний альянс"

Дмитрий Данилович, директор по маркетингу ГК "Альянс"

Напомним, что ранее была объявлена команда международных членов жюри дисциплин маркетинг и digital коммуникаций. В ближайшее время будет опубликован третий состав жюри национального конкурса маркетинговых сервисов. Следите за обновлениями!

Членам Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ) и The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia дается скидка 20% на участие в фестивальной программе.

Прием работ открыт на официальном сайте non-media.com – дедлайн 21 февраля. Именно поэтому оргкомитет рекомендует поспешить с оформлением и загрузкой ваших WOW-кейсов.

Если у вас возникнут вопросы, пишите в оргкомитет фестиваля: project@vrk.org.ua (Ольга Подгорская), festival@vrk.org.ua (Катерина Грабовская) или звоните +38 (044) 490 90 30.