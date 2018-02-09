Иллюстрация
Состав жюри международного фестивалф WOW DONE AWARDS 2018 сформирован из рекламодателей – маркетинг-директоров ведущих компаний, которые оценят индустриальные категории, отмечая креативность и оригинальность творческого решения для решения бизнес задач в той или иной индустриальной категории, того или иного продукта или услуги. Рекламодатели – представители клиентской стороны – как никто другой знают, каким должен быть достойный признания кейс.
Знакомьтесь с судьями индустриальных категорий:
- Глава жюри – Ирина Качура, VP Marketing, Carlsberg Ukraine
- Татьяна Святенко, маркетинг-директор Nestle
- Наталия Ревика, маркетинг-директор IDS Borjomi Ukraine
- Елена Ковальская, директор департамента маркетинга АТ "Ощадбанк"
- Юлия Шилова, директор по маркетингу LeBoutique
- Наталия Шадрина, директор по маркетингу "Молочний альянс"
- Дмитрий Данилович, директор по маркетингу ГК "Альянс"
Напомним, что ранее была объявлена команда международных членов жюри дисциплин маркетинг и digital коммуникаций. В ближайшее время будет опубликован третий состав жюри национального конкурса маркетинговых сервисов. Следите за обновлениями!
Членам Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ) и The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia дается скидка 20% на участие в фестивальной программе.
Прием работ открыт на официальном сайте non-media.com – дедлайн 21 февраля. Именно поэтому оргкомитет рекомендует поспешить с оформлением и загрузкой ваших WOW-кейсов.
Если у вас возникнут вопросы, пишите в оргкомитет фестиваля: project@vrk.org.ua (Ольга Подгорская), festival@vrk.org.ua (Катерина Грабовская) или звоните +38 (044) 490 90 30.