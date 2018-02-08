В состав вошли признанные на международной арене эксперты из ведущих агентств мира

Четвертый международный фестиваль маркетинговых & digital коммуникаций WOW DONE AWARDS 2018 объявляет команду судей Marketing & Digital Communication Disciplines. В состав вошли признанные на международной арене эксперты из ведущих агентств мира.

Представители из трех континентов – Северной Америки, Азии и Европы выбирались в соответствии с их отраслевыми знаниями. Они уже имеют большой опыт судейства на международных фестивалях, а также поразительный арсенал наград и трофеев.

Лайн-ап состава жюри дисциплин маркетинговых и digital коммуникаций:

Diana Sukopp, Creative Group Head и Management Board Member, GRABARZ & PARTNER, Германия

Brian Farkas, креативный директор 180LA, США

Eugen Suman, исполнительный креативный директор MullenLowe Romania, Румыния

Toby Brewer, креативный директор CHI and partners, Великобритания

Meera Sharath Chandra, Founder, CEO & CCO, Tigress Tigress, Индия

Jonathan Tanner, директор по коммуникациям Crown Agents, Великобритания

Niels Schreyers, исполнительный креативный директор Leo Burnett Brussels, Бельгия

Kittisak Beer Poonnotok, исполнительный креативний директор Y&R Indochina, Китай

Члены жюри оценят оригинальность творческих идей и нестандартные подходы в решении поставленных задач – наибольшее значение здесь имеет креативность и свежесть идей. Следите за обновлениями на сайте non-media.com, ведь скоро будут оглашены составы жюри индустриальных категорий и национального конкурса маркетинговых сервисов.

Дедлайн приема работ – 21 февраля.

Стоит напомнить, что фестиваль WOW DONE AWARDS входит в Рейтинг креативности агентств маркетинговых услуг АКАР с коэффициентом 2.

Фестиваль Wow Done Awards состоится 23-24 марта в Черновицком Национальном Университете имени Юрия Федьковича, по адресу ул. Коцюбинского, 2, Черновцы. До встречи!

Если у вас возникнут вопросы, пишите в оргкомитет фестиваля: project@vrk.org.ua (Ольга Подгорская), festival@vrk.org.ua (Катерина Грабовская) или звоните +38 (044) 490 90 30.