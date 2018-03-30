Товарооборот площадки в 2017 году составил 69,1 млрд руб, показав рост на 35%

Российская онлайн-площадка Wildberries, которая принадлежит Татьяне и Владиславу Бакальчукам, по итогам прошлого года стала лидером на рынке отечественного e-commerce, следует из исследования Data Insight.

Сейчас на сайте Wildberries более 1,5 млн товаров, свыше 10,5 тыс. брендов (из них 3,6 тыс. появились в 2017 году). Товарами ежедневно интересуются около 2 млн человек, оформляют порядка 120−150 тыс. заказов. Сейчас компания делает ставку на развитие сегмента премиум-товаров, так как спрос на них постоянно увеличивается: в 2017 году прирост продаж составил 15%.

По словам Владислава Бакальчука, товарооборот площадки в 2016 году был 51 млрд руб., в 2017-м — 69,1 млрд руб. Зафиксирован рост на 35% по всем рынкам и на 40% — по России.

«Мы продаем то, что хорошо продается. Основное, процентов 80, — это то, с чего мы начинали: одежда, обувь, то, что носят женщины, наши основные покупатели. Логично, что они также покупают вместе с этим детские товары — те же одежду и обувь, подгузники, вещи для новорожденных, питание, игрушки у нас хорошо идут, ювелирные украшения», — отметил Бакальчук.

В 2018 году Wildberries планирует удвоить количество пунктов самовывоза, которых сейчас уже больше тысячи. Также в рамках укрепления логистики планируется завершение строительства склада в Подольске, чтобы ускорить доставку до клиента. Если сейчас в среднем по стране процесс занимает два-три дня с момента заказа, то после открытия доставка будет возможна на следующий день.

Второе место рейтинга Data Insight занял Citilink, третье — DNS. На четвертом месте — онлайн-витрина «М.Видео», на пятом — «Эльдорадо». Самые большие темпы роста показали DNS (рост выручки 61%), Vseinstrumenti.ru (71%), Ozon.ru (44%) и Re-Store (71%). Онлайн-витрина магазина ЦУМ показала прирост в 120%, универсальный онлайн-магазин 123.ru вырос ровно в два раза.