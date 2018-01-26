Ритейлер в этом году начнет продажи детского питания, рассчитывая в будущем расширить ассортимент продуктов

Интернет-ритейлер Wildberries с 2018 года планирует расширять продовольственный ассортимент, начиная с детского питания, сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по развитию ассортимента магазина Золину Саральпову.

Одна из основных групп целевой аудитории Wildberries – это мамы, поэтому детское питание удачно дополнит ассортимент, пояснила Саральпова. В дальнейшем компания намерена расширять разнообразие продовольственных товаров. Сейчас, по её словам, сеть ведет переговоры с крупными производителями продуктов питания. Речь в первую очередь идёт о товарах с длительными сроками хранения – бакалее, приправах и т. д.

«Для нас важны цена, плотность упаковки, срок годности, поэтому в ближайшее время мы не планируем вводить в ассортимент скоропортящиеся продукты», – объясняет Саральпова.

В прошлом году Wildberries договорилась с «А плюс девелопментом» о строительстве гигантского распределительного центра. В III квартале 2018 г. откроется первая очередь, говорит Саральпова: «Тогда у нас появится больше логистических возможностей в том числе и для работы с продуктами питания».

За последние два года на этот рынок вышло сразу несколько новых игроков, в том числе «О’кей», «Перекресток» и Ozon. Во второй половине 2018 г. онлайн-продажу свежих продуктов запустит третий по обороту ритейлер в России «Ашан». Эксперты связывают появление в России сервисов доставки продуктов и еды в ассортименте крупных интернет-ритейлеров с тем, что у многих предпринимателей завышенные ожидания. Поставщики не могут гарантировать единое качество свежей продукции, считают они.

Например, у Ozon продажи продуктов каждый год растут более чем вдвое, говорит его представитель Мария Ерунова. «Покупатели хотят покупать свежую еду онлайн, это удобно и экономит много времени. Требуется немного времени на формирование привычки», – уверена она.

