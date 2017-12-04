Покупатели активнее всего интересовались одеждой и косметикой



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Посещаемость столичных торговых центров на неделе распродаж «черная пятница» достигла максимального значения за весь 2017 год, хотя и оказалась ниже прошлогоднего показателя. Больше всего покупатели ходили в магазины одежды и косметики, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Watcom.

Показатель Shopping Index в период с 20 по 26 ноября снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, по расчетам компании, в этот период он достиг максимального значения за весь 2017 год: среднее падение к прошлому году составляет 10%. В Watcom объясняют, что на фоне роста цен на товары и услуги покупатели особо стали обращать внимание на акции и скидки. Кроме того, в период распродаж активизируется отложенный спрос.

Наибольший рост Shopping Index продемонстрировали магазины fashion-сегмент, парфюмерии и электроники. Посещаемость тех же торговых залов по сравнению с 46-й неделей этого года выросла на 46%, 37% и 23% соответственно. В прошлом году эти показатели были значительно меньше: тогда во время «черной пятницы» посещаемость в тех же сегментах выросла на 9–14% к предшествующей неделе.

О росте посещаемости года заявили и операторы торгцентров. ТРК «Торговый квартал Домодедово» 25 ноября пришло 18 тыс. человек, что на 10% больше, чем в тот же день распродаж год назад. Посещаемость ТРЦ «Афимолл Сити» в «черную пятницу» достигла 120 тыс. человек, увеличившись на 15% к тому же дню распродаж 2016 года.

В Finn Flare трафик магазинов на 47-й неделе этого года вырос на 22% по сравнению с тем же периодом 2016 года. В Baon отмечают всплеск посещаемости магазинов на 55% относительно аналогичного периода прошлого года, выручка — на 95%. В «Эльдорадо» говорят о незначительном увеличении посещаемости офлайн-магазинов — в пределах 10% к прошлому году.

Напомним, что активное вовлечение в «черную пятницу» офлайн-ритейла ранее отмечали и в Ассоциации компаний интернет-торговли. По ее данным, в распродаже в этом году приняли участие 20 млн человек — в пять раз больше, чем годом ранее. Продавцы непродовольственных товаров получили дополнительный оборот в размере 30 млрд рублей.