ИД Коммерсант продолжает сезон Телеком конференций в 2017 году. Для специалистов, стремящихся к обновлению собственных знаний, как всегда подготовлена обширная деловая программа.
Эксперты ИКТ сферы вновь соберутся вместе, чтобы поделиться своим опытом, рассказать о достижениях и обсудить чего за этот год добились конкуренты и партнеры.
Отдельной темой станет обсуждение юридической и технической составляющих Телекома. Профессионалы обсудят правовое регулирование и барьеры на пути к цифровой экономике, не оставят без внимания и потребности абонента. Оценят, что нужно этому избалованному пользователю и как угодить все более возрастающим аппетитам. Эти и многие другие вопросы ведущие эксперты рынка обсудят на мероприятии ИД Коммерсантъ.
Вопросы для обсуждения:
- Юридические ограничения внедрения новых технологий в Телекоме
- Специфика налогообложения и деофшоризация в сфере Телекома
- Цифровые инициативы бизнеса и госсектора 2017 года: главные векторы
- Digital-платформы, автоматизация и виртуализация, эффективные решения из облака
- Драйверы дохода: монетизация накопленных данных, финансовые сервисы и другие новые продукты с ускоренным ТТМ
- Облачные технологии и виртуализация: практический опыт и планируемые проекты SDN/NFV
- Сложности «устройство-ориентированности»: как эффективно управлять «зоопарком» устройств в новых сетях
- Новая ниша: MVNO в цифровой экономике
Приглашенные спикеры:
- Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ
- Игорь Чурсин, заместитель руководителя, Россвязь
- Андрей Дубовсков, президент, председатель правления, ПАО «МТС»
- Валерий Ермаков, вице-президент, ПАО «Ростелеком»
- Сергей Эмдин, генеральный директор, Tele2
- Сергей Кудрин, генеральный директор, АО «Зебра Телеком»
- Александр Горбатько, заместитель руководителя, Департамент информационных технологий города Москвы
- Вадим Кондратов, вице-президент – технический директор ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
- Борис Глазков, директор Центра стратегических инноваций, ПАО «Ростелеком»
- Олег Копицын, заместитель генерального директора по стратегии и развитию,«МаксимаТелеком»
- Сергей Алимбеков, заместитель директора по технологическому развитию, Фонд Развития Интернет Инициатив
Подробности и регистрация на сайте.