Эксперты ИКТ сферы соберутся вместе, чтобы поделиться своим опытом и рассказать о достижениях

ИД Коммерсант продолжает сезон Телеком конференций в 2017 году. Для специалистов, стремящихся к обновлению собственных знаний, как всегда подготовлена обширная деловая программа.

Эксперты ИКТ сферы вновь соберутся вместе, чтобы поделиться своим опытом, рассказать о достижениях и обсудить чего за этот год добились конкуренты и партнеры.

Отдельной темой станет обсуждение юридической и технической составляющих Телекома. Профессионалы обсудят правовое регулирование и барьеры на пути к цифровой экономике, не оставят без внимания и потребности абонента. Оценят, что нужно этому избалованному пользователю и как угодить все более возрастающим аппетитам. Эти и многие другие вопросы ведущие эксперты рынка обсудят на мероприятии ИД Коммерсантъ.

Вопросы для обсуждения:

Юридические ограничения внедрения новых технологий в Телекоме

Специфика налогообложения и деофшоризация в сфере Телекома

Цифровые инициативы бизнеса и госсектора 2017 года: главные векторы

Digital-платформы, автоматизация и виртуализация, эффективные решения из облака

Драйверы дохода: монетизация накопленных данных, финансовые сервисы и другие новые продукты с ускоренным ТТМ

Облачные технологии и виртуализация: практический опыт и планируемые проекты SDN/NFV

Сложности «устройство-ориентированности»: как эффективно управлять «зоопарком» устройств в новых сетях

Новая ниша: MVNO в цифровой экономике

Приглашенные спикеры:

Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ

Игорь Чурсин, заместитель руководителя, Россвязь

Андрей Дубовсков, президент, председатель правления, ПАО «МТС»

Валерий Ермаков, вице-президент, ПАО «Ростелеком»

Сергей Эмдин, генеральный директор, Tele2

Сергей Кудрин, генеральный директор, АО «Зебра Телеком»

Александр Горбатько, заместитель руководителя, Департамент информационных технологий города Москвы

Вадим Кондратов, вице-президент – технический директор ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

Борис Глазков, директор Центра стратегических инноваций, ПАО «Ростелеком»

Олег Копицын, заместитель генерального директора по стратегии и развитию,«МаксимаТелеком»

Сергей Алимбеков, заместитель директора по технологическому развитию, Фонд Развития Интернет Инициатив

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