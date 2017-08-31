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Эксперты ИКТ сферы вновь соберутся вместе, чтобы поделиться своим опытом, рассказать о достижениях и обсудить чего за этот год добились конкуренты и партнеры.

Отдельной темой станет обсуждение юридической и технической составляющих Телекома. Профессионалы обсудят правовое регулирование и барьеры на пути к цифровой экономике, не оставят без внимания и потребности абонента. Оценят, что нужно этому избалованному пользователю и как угодить все более возрастающим аппетитам. Эти и многие другие вопросы ведущие эксперты рынка обсудят на мероприятии ИД Коммерсантъ.

Вопросы для обсуждения:

  • Юридические ограничения внедрения новых технологий в Телекоме
  • Специфика налогообложения и деофшоризация в сфере Телекома
  • Цифровые инициативы бизнеса и госсектора 2017 года: главные векторы
  • Digital-платформы, автоматизация и виртуализация, эффективные решения из облака
  • Драйверы дохода: монетизация накопленных данных, финансовые сервисы и другие новые продукты с ускоренным ТТМ
  • Облачные технологии и виртуализация: практический опыт и планируемые проекты SDN/NFV
  • Сложности «устройство-ориентированности»: как эффективно управлять «зоопарком» устройств в новых сетях
  • Новая ниша: MVNO в цифровой экономике

Приглашенные спикеры:

  • Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ
  • Игорь Чурсин, заместитель руководителя, Россвязь
  • Андрей Дубовсков, президент, председатель правления, ПАО «МТС»
  • Валерий Ермаков, вице-президент, ПАО «Ростелеком»
  • Сергей Эмдин, генеральный директор, Tele2
  • Сергей Кудрин, генеральный директор, АО «Зебра Телеком»
  • Александр Горбатько, заместитель руководителя, Департамент информационных технологий города Москвы
  • Вадим Кондратов, вице-президент – технический директор ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
  • Борис Глазков, директор Центра стратегических инноваций, ПАО «Ростелеком»
  • Олег Копицын, заместитель генерального директора по стратегии и развитию,«МаксимаТелеком»
  • Сергей Алимбеков, заместитель директора по технологическому развитию, Фонд Развития Интернет Инициатив

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