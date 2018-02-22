Оператор ожидает негативного влияния на прибыль в 2018 году из-за интеграции и ребрендинга салонов

«ВымпелКом» рассчитывает потратить около 3 млрд рублей на интеграцию и ребрендинг салонов «Евросети», следует из отчёта его материнского холдинга Veon.

В 2018 году «ВымпелКом» ждёт продолжение негативного влияния на EBITDA из-за интеграции салонов «Евросети» в свою монобрендовую сеть «Билайн». Кроме того, компания ожидает отрицательное воздействие на прибыльность EBITDA от изменения структуры выручки в связи с ребрендингом салонов «Евросети».

По итогам четвертого квартала EBITDA «ВымпелКома» снизилась на 4,9%, до 25,1 млрд рублей, в том числе и за счет 266 млн рублей, потраченных на ребрендинг и интеграцию почти 200 магазинов «Евросети», пояснили в компании.

Когда в 2019 ребрендинг закончится и интеграции завершится, Veon ждет позитивное воздействие на общую выручку «ВымпелКома» и EBITDA – за счет роста продаж оборудования и улучшений в процессе реализации контрактов.

Напомним, что в июле прошлого года, «МегаФон» и «ВымпелКом» приняли решение о разделении «Евросети», которой несколько лет владели пополам. По условиям сделки, «МегаФон» приобретает у «ВымпелКома» 50% «Евросети», консолидировав при этом 100% компании. «ВымпелКом» же получает половину из 4 тысяч салонов «Евросети» и выплачивает «МегаФону» 1,25 млрд рублей.