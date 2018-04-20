FMCG-гиганты пытаются сохранить лояльность акционеров на фоне снижения цен

Один за другим FMCG-гиганты запускают привлекательные предложения для акционеров, и все это на фоне снижения контроля над ценами. В четверг Unilever, производитель Calve и Lipton, объявил о выкупе акций на 6 млрд евро, Pernod Ricard SA решил увеличить дивиденды, а Nestle планирует потратить 21 млрд на выкуп собственных акций. Таким образом компании пытаются сохранить лояльность инвесторов, пишет Bloomberg.

Nestle, Unilever и Procter & Gamble столкнулись с тем, что потребители «охотятся» за скидками на Amazon и в дискаунтерах. В таких условиях повышение цен оттолкнет покупателей, поэтому компании сдерживают себя. Например, Unilever в своей отчетности сообщал, что в Западной Европе ему приходилось снижать цены, чтобы удержаться в бюджетных торговых сетях. А в США производитель снизил цены на майонез Hellmann’s и стал лидером в своей категории, обогнав Kraft Heinz. Недавно компания продала подразделение, выпускавшее спреды Rama, Becel, Flora, и приобрела чайный бренд Pukka Herbs. Все это призвано подстегнуть рост и снизить издержки.

Кроме того, FMCG-гиганты вынуждены пересматривать портфолио и осваивать новые ниши. Nestle и Unilever смотрят в сторону здорового питания, P&G расширяет направление безрецептурных препаратов за счет сделки с немецкой Merck.

Помимо цен компаниям приходится отвечать и на другие вызовы. Например, на давление инвесторов. В прошлом году Unilever отказалась от неожиданного предложения Kraft Heinz. Инвестфонд Third Point и его владелец Дэниел Лоб требует, чтобы Nestle выкупала больше акций, продавала непрофильные активы, включая долю в L’Oreal, а также пересмотрела свою стратегию. Инвестор-активист Нельсон Пельц добился места в совете директоров P&G и увеличения дивидендов после длительной критики в адрес стратегии компании.

Bloomberg напоминает, что в первом квартале Unilever повысила цены всего на 0,1%, Nestle — на 0,2%. При этом их продажи выросли на 2,8% и 3,4% соответственно. Финдиректор Unilever Грэм Пикетли надеется на ослабление ценового давления во втором полугодии, пока же дефляционные процессы наблюдаются в Европе и Северной Америке.