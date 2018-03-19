76,67 % голосов в 99,8 % протоколов отданы Владимиру Путину

В России завершились выборы президента России. По предварительным данным ЦИК, Путин получает 76,67% голосов. Эти данные получены по итогам обработки 99,8% протоколов. Напомним, на прошлых президентских выборах президент показал результат в 63,6%.

На втором месте Павел Грудинин с 11,79% голосов, на третьем — Владимир Жириновский (5,66%). За Ксению Собчак отдали голос 1,67% россиян, за Явлинского - 1,04%. Остальные кандидаты не набрали и одного процента.

Необходимая явка на выборах президента России в 2018 году — не менее 50%. Прогнозируемая явка избирателей составляет 67−69%. Освещением президентских выборов 2018 года занимались «ИМА-консалтинг» и коммуникационно-консалтинговая группа «Михайлов и партнеры».