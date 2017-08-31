ЦИК РФ рассматривает варианты повышения явки избирателей на выборы президента



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Компания «ИМА-консалтинг», победившая в творческом конкурсе ЦИК РФ на создание концепции информационно-разъяснительной кампании на выборах президента, предложила завлекать людей на избирательные участки с помощью мемов и селфи, сообщают «Ведомости».

Гендиректор «ИМА-консалтинга» Вартан Саркисов сообщил, что готовой концепции информационно-разъяснительной работы пока нет, только «предварительные креативные проработки». Тем не менее, в конкурсной заявке «ИМА-консалтинга» упомянут спецпроект по популяризации выборов с участием ресурсов в социальных сетях, принадлежащих Mail.ru Group («ВКонтакте», «Одноклассники»).

В концепции отмечается распространение общего недоверия к результатам выборов и широко распространенное убеждение в том, что от результатов конкретного волеизъявления мало что зависит. «ИМА-консалтинг» предлагает мотивировать избирателя, исходя из важности сделанного выбора, так как это «выбор будущего России», и делая упор на семейные ценности, сравнивая государство с «большой семьей».

В качестве символа кампании предлагается несколько логотипов, один из них обыгрывает число 18, в котором восьмерка стилизована под песочные часы.

Предусмотрена работа в социальных сетях: от мониторинга и реагирования на негатив до флешмобов, предлагающих добежать до выборов или сделать селфи на избирательном участке. В соцсетях также предлагается использовать мемы — легко распространяемые смысловые единицы: как пример такого мема авторы концепции предлагают фразу: «Куда ушел Малахов? На выборы».

Сообщается, что «ИМА-консалтинг» запросил за свою работу около 40 млн рублей, но окончательная стоимость контракта пока не определена.

Ранее сообщалось, что Кремль совместно с Mamba.ru создал приложение «Вместе на выборы» для повышения явки на избирательные участки.