За развитием событий вокруг блокировки мессенджера следят 24% пользователей из России

Почти четверть (24%) российских интернет-пользователей считают важным сохранение доступа к Telegram на территории страны, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

64% опрошенных граждан не волнует, будет ли мессенджер работать в России, из них 43% респондентов заявили, что для них это «совершенно не важно».

Среди распространенных на сегодняшний день в нашей стране мессенджеров Telegram занимает одно из последних мест: только 12% интернет-пользователей (в сеть заходят 78% по выборке в целом) сказали, что обмениваются сообщениями с помощью этого приложения. Чаще всего его выбирали, потому что в нем уже общались друзья.

О постановлении суда по блокировке Telegram на территории РФ слышало большинство российских пользователей глобальной сети (65%), при этом предметно интересовался этим вопросом 21%.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов считает, что ситуация с Telegram «перегрета» и политизирована.

«В целом можно говорить об ограниченной реакции общества на решение суда. Лишь для каждого четвертого пользователя интернета вопрос доступности данного мессенджера является значимым. Но очень важно, что среди самых молодых участников исследования (18−24 года) эта группа увеличивается до 45%», — прокомментировал эксперт результаты опроса.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram из-за отказа руководства мессенджера предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки. Затем в черный список начали попадать и миллионы адресов, которые могли использоваться для обхода блокировок. При этом многие заблокированные IP-адреса принадлежат сторонним сервисам. В их числе оказались облачные хранилища Amazon, Microsoft, Evernote, мессенджер Viber, а также некоторые IP-адреса Google.