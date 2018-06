В шорт-листы попали работы Geometry, RT, Friends и «Восхода»

Сегодня опубликована очередная порция шорт-листов Cannes Lions: Brand Experience & Activation, Creative eCommerce, Digital Craft, Entertainment Lions For Music, Entertainment, Industry Craft, Film Craft. Россия представлена в четырех из них, а имена победителей в перечисленных номинациях станут известны завтра.

Rain Wi-Fi (Tele2 и Geometry)

Номинация: Brand Experience & Activation Lions, Use of Mobile & Devices

Проект Tele2 и Geometry вошел уже в третий шорт-лист Cannes Lions. Ранее кейс попал в номинации Mobile Lions, Innovative use of Technology и Outdoor, Innovation > Technology.

#1917live: Что, если бы Twitter существовал 100 лет назад? (What if Twitter existed 100 years ago? (RT/RT Moscow)

Номинация: Digital Craft Lions, Content > Cross-channel Storytelling

Специальный проект телеканала RT запущен к столетию революции. Император Николай II тянется к iPhone, вождь революции Владимир Ленин отчитывается об успехах пролетариата в Twitter. Таким образом RT попытался рассказать о событиях в Российской империи с февраля по октябрь 1917 года через призму современных технологий.

Run to scroll (adidas и Friends Moscow)

Номинация: Entertainment Lions, Excellence in Audience Engagement or Distribution Strategy for Sports Entertainment

Кампания adidas и Friends Moscow прошла во второй шорт-лист. Вчера проект вышел в финалисты в номинации Mobile Lions, Brand-led Mobile Websites.

Айдентика IT-школы Corpus (Corpus/РА «Восход»)

Номинация: Industry Craft Lions, Brand & Communications Design

«Восход» создало фирменный стиль для IT-школы Corpus — узнаваемый, серьезный и дерзкий одновременно. В ходе работы над айдентикой агентство разработало специальный интерфейс, преобразующий любое слово в уникальный паттерн при помощи клеточного автомата — симбиоз программирования и дизайна.