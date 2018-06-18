Cannes Lions стартовал: настало время подсчитывать Львов. Sostav начинает Каннскую летопись: каждый день мы будем называть победителей и вместе болеть за российские агентства. Всего на самые престижные награды в мире рекламы претендуют свыше 40 тысяч работ от 4700 участников.
День первый
Понедельник на международном фестивале прошел под знаком здоровья. Сегодня стали известны обладатели статуэток Health & Wellness и Pharma, а также Lions Health Grand Prix For Good. Кроме того, как и было обещано, заработала онлайн-платформа The Work, где собраны работы-победители за 2001−2018 годы.
Как отметили члены жюри, работы в категории Health оценивались по следующим критериям: соответствие категории, способность двигать категорию вперед, технологичность, решение проблем, которые действительно встречаются в ежедневной жизни.
Гран-при Health & Wellness Lions
Corazón — Give your heart
Проект в поддержку донорства органов, запущенный по инициативе госпиталя Montefiore. 48-минутный фильм основан на реальной истории одной из пациенток. Роли исполнили Ана де Армас («Бегущий по лезвию 2049») и Демиан Бичир. Цель кампании — побудить жителей Нью-Йорка регистрироваться в качестве доноров.
Client: Montefiore Health System
Agency: JohnXHannes New York
Production Company: Serial Pictures
Facility Company: Harbor Picture Company
Lions Health Grand Prix For Good
Blink to speak
Агентство TBWA India создало первый в мире язык глаз — специально для парализованных пациентов. Книга Blink to speak распространялась в больницах, чтобы больным и окружающим было проще понять друг друга. Клиенты — фонд Asha Ek Hope Foundation и NeuroGen Brain & Spine Institute.
Pharma
Гран-при не вручалось.
На данный момент уже известны российские участники, вошедшие в шорт-листы категорий Mobile Lions и Outdoor. Кто из них получит заветную статуэтку, мы узнаем завтра вечером.
Rain Wi-Fi (Tele2 и Geometry)
Номинация: Mobile Lions, Innovative use of Technology
Номинация: Outdoor, Innovation > Technology
Один из лидеров спецпроекта «Охота на Каннских Львов». Идея инновационного генератора, который заряжает Wi-Fi от энергии дождя, заняла вторую строчку в пользовательском голосовании.
Run to scroll (adidas и Friends Moscow)
Номинация: Mobile Lions, Brand-led Mobile Websites
Кампания в поддержку новых беговых кроссовок Alphabounce от adidas. Friends Moscow создало мобильный сайт, который прокручивался на бегу. Пробежав дистанцию и обнаружив бонус, пользователь мог выиграть пару обуви.