Первые победители и финалисты международного фестиваля креативности

Cannes Lions стартовал: настало время подсчитывать Львов. Sostav начинает Каннскую летопись: каждый день мы будем называть победителей и вместе болеть за российские агентства. Всего на самые престижные награды в мире рекламы претендуют свыше 40 тысяч работ от 4700 участников.

День первый

Понедельник на международном фестивале прошел под знаком здоровья. Сегодня стали известны обладатели статуэток Health & Wellness и Pharma, а также Lions Health Grand Prix For Good. Кроме того, как и было обещано, заработала онлайн-платформа The Work, где собраны работы-победители за 2001−2018 годы.

Как отметили члены жюри, работы в категории Health оценивались по следующим критериям: соответствие категории, способность двигать категорию вперед, технологичность, решение проблем, которые действительно встречаются в ежедневной жизни.

Гран-при Health & Wellness Lions

Corazón — Give your heart

Проект в поддержку донорства органов, запущенный по инициативе госпиталя Montefiore. 48-минутный фильм основан на реальной истории одной из пациенток. Роли исполнили Ана де Армас («Бегущий по лезвию 2049») и Демиан Бичир. Цель кампании — побудить жителей Нью-Йорка регистрироваться в качестве доноров.

Client: Montefiore Health System

Agency: JohnXHannes New York

Production Company: Serial Pictures

Facility Company: Harbor Picture Company

Lions Health Grand Prix For Good

Blink to speak

Агентство TBWA India создало первый в мире язык глаз — специально для парализованных пациентов. Книга Blink to speak распространялась в больницах, чтобы больным и окружающим было проще понять друг друга. Клиенты — фонд Asha Ek Hope Foundation и NeuroGen Brain & Spine Institute.

Pharma

Гран-при не вручалось.

На данный момент уже известны российские участники, вошедшие в шорт-листы категорий Mobile Lions и Outdoor. Кто из них получит заветную статуэтку, мы узнаем завтра вечером.

Rain Wi-Fi (Tele2 и Geometry)

Номинация: Mobile Lions, Innovative use of Technology

Номинация: Outdoor, Innovation > Technology

Один из лидеров спецпроекта «Охота на Каннских Львов». Идея инновационного генератора, который заряжает Wi-Fi от энергии дождя, заняла вторую строчку в пользовательском голосовании.

Run to scroll (adidas и Friends Moscow)

Номинация: Mobile Lions, Brand-led Mobile Websites

Кампания в поддержку новых беговых кроссовок Alphabounce от adidas. Friends Moscow создало мобильный сайт, который прокручивался на бегу. Пробежав дистанцию и обнаружив бонус, пользователь мог выиграть пару обуви.