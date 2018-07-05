Пиарщица обругала владельца популярного Telegram-канала «Русский маркетинг»

Ведущий канала «Русский маркетинг» Семён Ефимов рассказал в Facebook, что его оскорбила пиарщица телеком-компании «Телфин». Она спрашивала о расценках на рекламу, но сорвалась и нецензурно обругала Ефимова.

Судя по скриншоту личной переписки, размёщенной Ефимовым, к нему обратилась PR-менеджер компании «Телфин» Елена Странникова по вопросу размещения рекламы на канале «Русский маркетинг». Он попросил более конкретную информацию о материале, но в ответ Странникова оскорбила его: «Не ****** [выделывайся]».

Ефимов рассказал об истории у себя на Facebook: «Многоуважаемый Телфин … прошу вас обратить внимание на то, как работает ваш PR-менеджер Елена Странникова. Я специально не стал замазывать имя и ссылку в переписке, потому что у меня создается ощущение, что некоторые пиарщики живут в каком-то информационном вакууме. Может быть стоит написать какую-то специальную методичку для них?».

Через некоторое время генеральный директор компании Мария Турина в комментариях извинилась перед Ефимовым.

«Семён Ефимов, от себя лично и от лица компании приношу извинение за недопустимый стиль общения сотрудника нашей компании. Так как меня данная переписка повергла в шок, я пока даже не знаю что ещё написать, кроме того, что такое поведение противоречит всем принципам и культуре нашей компании. И если сотрудник их, как выясняется, не разделяет, то скорее всего нам не по пути. Ещё раз извините», — написала Турина.

Сама Елена Странникова выразили недовольство по поводу того, что Ефимов опубликовал частную переписку, даже не скрыв имя собеседника.

В комментариях к посту пользователи обратили внимание, что история случилась спустя сутки после скандала с пиарщицей «Леруа Мерлен» Галиной Паниной. Большинство из них в юмористической форме оценили поступок пиарщицы: «Астрологи объявили неделю тупых пиарщиков. Количество увеличилось двое». Некоторые отметили, хороший PR-ход Странниковой, который теперь сделает компанию «Телфин» известной.

Напомним, PR-менеджер «Леруа Мерлен» Галина Панина разместила в соцсетях фейковую новость и иронично называла своих подписчиков «ваткой». В результате скандала работодатель отстранил Панину от работы, а затем она сама решила уволиться из компании.