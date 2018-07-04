Галина Панина обвинила футбольных фанатов в сожжении девушки

«Леруа Мерлен» временно отстранила от должности PR-директора Галину Панину после ее публикации на Facebook, содержание которой сочли оскорбительным многие пользователи соцсети.

«От имени руководства компании мы приносим свои извинения за пост Галины Паниной. Компания не разделяет позицию сотрудника. Мы понимаем, что этот пост мог задеть чувства многих людей и приняли решение временно отстранить Галину от должности», — сообщили в компании.

Ранее Панина опубликовала в Facebook фейковую новость о совершенных футбольными болельщиками противоправных действиях. Она написала, что пьяные болельщики, отмечавшие победу России над Испанией на ЧМ-2018 якобы сожгли девушку и назвала все это «победобесием». При этом на массовые удаления несогласных комментаторов её записи написала, что «вскрывает ватку».

Позже выяснилось, что это сообщение было ложным. Погибшая женщина оказалась психически неуравновешенной и сама покончила с собой.

Некоторое время страница Паниной в Facebook была недоступна. Позже женщина принесла извинения всем, кого «невольно обидела». «Приношу извинения в связи с поспешностью моего поста с непроверенной информацией и эмоциональностью последующих комментариев», — написала Панина.

UPD

Стало известно, что Галина Панина приняла решение об уходе из компании, о чем она сообщила в Facebook: «В связи с сложившейся обстановкой считаю правильным покинуть занимаемую должность директора PR в компании Леруа Мерлен. Бизнес занимается только бизнесом и никогда не должен быть вовлечён в политику. Поэтому если тень от моих действий ложится на репутацию компании — я должна покинуть компанию».