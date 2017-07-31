Банк стал первым крупным партнером китайской платежной системы



Depositphotos

ВТБ и платежная система Alipay, входящая в холдинг Alibaba Group, договорились об эквайринговом обслуживании всей сети платежных терминалов, принадлежащих банку, сообщает "Коммерсант".

Такое партнерство позволит расширить присутствие китайских сервисов на территории России. ВТБ стал первым крупным представителем массового включения Alipay. POS-сеть банка насчитывает около 120 тысяч устройств, среди которых "Ашан", "Лента" и "Магнит", сервисы "Яндекс.Такси" и Delivery Club, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" и компания РЖД. Помимо этого, у Alipay уже есть договоренность об эквайринге с банком "Русский стандарт" в сегменте люксового ритейла.

Alipay использует для работы технологию на основе QR-кодов. Поток туристов из Китая растет, и сервис получит большой спрос в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и Иркутске, считают в ВТБ. Предполагается, что ежегодно Alipay в России будут пользоваться более 1 млн человек.

«Потенциальный объем этого рынка составляет 300 млрд руб. в год», — отмечает вице-президента ВТБ Алексей Киричек. "Средний чек у таких клиентов в два-три раза выше обычного, поэтому мы ожидаем высокий спрос на новый сервис со стороны магазинов", — добавил он.

Alipay пришла в Россию в апреле этого года. Пользоваться платежной системой могут только обладатели карт, эмитированных китайскими банками.