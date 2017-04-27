Появление Alipay в России связано с увеличением в стране числа китайских туристов



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Alibaba Group запускает в России свой платежный сервис - Alipay. Вывод сервиса на российский рынок связано с увеличением числа китайских туристов, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании. Первые терминалы для работы сервиса в российских розничных точках появятся в конце апреля. Партнером Alipay в России станет Модульбанк. Прием Alipay начнут популярные у туристов сети по продаже янтаря «Янтарь России», сувениров, российских и советских часов.

«Сейчас к запуску технологии готовятся сразу несколько московских компаний. Все это бизнесы, работающие с китайскими туристами. Они расположены в основном в районе Старого Арбата, самого привлекательного для данной аудитории места. Среди первых клиентов значатс несколько ювелирных магазинов, сувенирные лавки, часовой магазин, несколько гостиниц и хостелов», – рассказал глава «Модулькассы» и руководитель проекта Максим Митусов. По его словам, к концу года Модульбанк планирует продать 3000–5000 устройств для приема платежей Alipay.

Платежный сервис Alipay был создан в 2004 году для осуществления платежей на одной из платформ китайской корпорации — сайте Taobao, но затем к ней были подключены все основные проекты группы, включая AliExpress. По данным отчета ассоциации Better Than Cash Alliance, в 2016 году с помощью китайской платежной системы пользователи перевели 1,7 трлн долларов. Для сравнения, через другой популярный платежный сервис - PayPal - в 2016 году прошло транзакций на 354 млрд долларов. В системе зарегистрировано 197 млн пользователей.