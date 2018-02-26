Из отчета банка следует, что на продажу выставлены 16,62% сети фастфуда

Банк ВТБ может продать 16,62% в российском бизнесе сети фастфуда Burger King, сообщает RNS со ссылкой на отчет госбанка за 2017 год.

«По состоянию на 31 декабря 2017 года группа классифицировала 16,62% в связанной компании Burger King Russia (Кипр) как актив, выставленный на продажу», – говорится в документе.

Балансовая стоимость этого пакета на конец года составляет 4,6 млрд рублей. Всего ВТБ принадлежало на конец 2016 года 36,6% акций в Burger King Russia, на конец 2017 года раскрытая банком доля уже составляет 19,98% акций в Burger King Russia, то есть за вычетом 16,62%.

В 2012 году «ВТБ капитал» выкупил 48,8% в Burger King Russia – совместном предприятии с сетью ресторанов быстрого питания Burger King Corporation и ее крупнейшим российским франчайзи «Бургер рус». В 2013 году банк сократил долю до 36,6%.

Совладелец «Шоколадницы» и российского Burger King Александр Колобов сообщил RNS, что ему не известно о планах ВТБ по продаже доли в российском Burger King.

Напомним, ранее ВТБ приобрёл 29,1% акций «Магнита» у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд рублей.