Все офисы и онлайн-системы теперь работают в рамках единого бренда

Во время новогодних праздников была проведена работа по объединению базы клиентов, IT-инфраструктуры банков ВТБ и ВТБ24. Все офисы и онлайн-системы теперь работают в рамках единого бренда, сообщает пресс-служба Группы.

Объединенная розничная сеть возросла до 1350 отделений. Клиентам на прежних условиях доступны продукты и услуги, ранее оформленные в обоих банках. В рамках присоединения интернет-банк и мобильный банк для физических лиц переименованы в ВТБ-Онлайн, для юридических лиц – в ВТБ Бизнес Онлайн

В развитии розничного направления ВТБ сделает акцент на внедрении инновационных и высокотехнологичных продуктов. Розничный бизнес ВТБ в 2018 г. планирует нарастить розничный кредитный портфель почти на 20%. Рост клиентской базы планируется до уровня в 12,5 млн человек.

По словам президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина, создание универсального банка даст значительный синергетический эффект в рамках Группы ВТБ. Состоявшееся присоединение сократит издержки и повысит эффективность работы объединенного банка. Общая экономия составит около 15 млрд рублей в год. При этом одной из ключевых задач объединенного банка является повышение уровня лояльности клиентов.

Напомним, в конце декабря 2017 года Группа ВТБ объявила победителей тендеров на размещение рекламы на радио и телевидении в 2018 году. Контракт на покупку телерекламы получило агентство «СМАРТ Комьюникейшнз», рекламу на радио будет размещать «Медиа Сеть». Кроме того, банк представил новый логотип объединенной финансовой компании.