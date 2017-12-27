Контракт на покупку телерекламы получило агентство «СМАРТ Комьюникейшнз», рекламой на радио займется «Медиа Сеть»

Группа ВТБ объявила победителей тендеров на размещение рекламы на радио и телевидении в 2018 году. Контракт на покупку телерекламы получило агентство «СМАРТ Комьюникейшнз», рекламу на радио будет размещать «Медиа Сеть», свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Цена договора на размещение рекламы на ТВ с 1 февраля по 18 декабря 2018 года составила 476,5 млн руб. Теперь агентство должно будет разместить два ролика длиной 16 секунд и один 19-секундный ролик на следующих каналах: «Первый», «Россия 1», НТВ, «РЕН ТВ», «Россия 24», ТНТ, СТС, «Звезда», «Пятница», ТВ-3, «Пятый канал», «ТВ Центр», «Матч ТВ», ТНТ4. Договор будет заключен с 1 февраля по 18 декабря 2018 года.

В конкурсе также участвовали Mediaplan (ООО «МедиаПлан», входит в OMD OM Grpup), ООО «Артис Медиа», PHD. Предыдущий тендер также выиграло ООО «СМАРТ Комьюникейшнз», так как агентство было единственным участником конкурса.

За право размещать рекламу на радио с 1 февраля по 30 ноября боролись шесть агентств: «Агентство Игроник», «Астрис Медиа», «МедиаПлан», «Дельта-План», «Медиа Сеть», «АЛЛЕН-МЕДИА».

«Признать победителем открытого запроса котировок на право заключения договора по размещению рекламно-информационных материалов в эфире радиостанций в 2018 году Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Сеть» с ценой договора 15 222 944 руб.», – сообщается на сайте госзакупок.

Напомним, что группу ВТБ ждёт ребрендинг в связи с запланированным на январь 2018 года ее объединением с ВТБ24. Будущая компания уже представила новый логотип.