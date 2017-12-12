Изменения произошли в рамках объединения ВТБ и ВТБ24

Группа ВТБ представила новый логотип в Facebook. Ребрендинг связан с предстоящим объединением ВТБ с ВТБ24, запланированным на январь 2018 года.

«Крыло», которое присутствовало на фирменном знаке ВТБ с 1990 года, теперь представляет собой три горизонтальных полосы голубого цвета, которые соседствуют с классическими буквами банка. Кроме того, из логотипа пропадет ранее присутствовавший на нем слоган: «Мир без преград. Группа ВТБ».

О слиянии ВТБ24 и ВТБ стало известно в декабре 2016 года. Это произойдет после новогодних праздников в начале 2018 года. Тогда отмечалось, что в названии объединенного банка не будет цифры «24». Ожидается, что часть топ-менеджеров ВТБ24 займут в новой структуре руководящие должности.