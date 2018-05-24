Банк продал значительную часть своего пакета спустя месяц после покупки 29% акций сети

ВТБ продал 12,05 млн акций (11,82% акций) розничной сети «Магнит» компании Marathon Group. В результате транзакции доля банка в уставном капитале сети снизилась до 17,28%, говорится на сайте ВТБ.

Стоимость сделки не разглашается, но в сообщении указывается, что стоимость пакета к закрытию торгов на ММВБ 23 мая составляла 62,5 млрд рублей.

Отмечается, что в результате сделки доля ВТБ в уставном капитале «Магнита» снизилась до 17,28%. Решение о продаже доли в капитале сети базируется на совокупности факторов, включая приемлемый профиль риска осуществляемых инвестиций и уровень владения, достаточный для участия в управлении компанией через совет директоров.

«Для „Марафон Групп“ — это стратегическая инвестиция. Ретейл — быстро меняющийся перспективный рынок, открывающий большие возможности, и наша группа заявляла о своем интересе к розничному рынку с первого дня своего существования. Мы расцениваем „Магнит“ как отличную инвестиционную возможность. Абсолютно уверены в том, что сегодня компания недооценена. „Магнит“ в начале своего „марафона“ — ряд понятных мер может существенно ?повысить ее стоимость в обозримом временном горизонте», — рассказал в интервью РБК президент инвестиционной группы Marathon Group Александр Винокуров.

Он также добавил, что рассматривает покупку доли в «Магните» как долгосрочную инвестицию. «Более вероятно увеличение нашей доли в среднесрочной перспективе, чем продажа пакета», — добавил президент Marathon Group.

ВТБ стал крупнейшим акционером «Магнита» в этом году, выкупив большую часть пакета у основателя краснодарского ритейлера Сергея Галицкого. Тогда банк получил около 29% за 138 млрд рублей. После сделки Галицкий покинул пост главы компании, его место занял финансовый директор Хачатур Помбухчан.