В Великобритании заработает первое заведение Dodo Pizza



Facebook.com/Ovchinnikov.fedor

Фёдор Овчинников, генеральный директор Dodo Pizza, сообщил в Facebook, что сеть готовится к открытию первого ресторана в Великобритании.

В частности, он рассказал, что строительство пиццерии в городе Брайтон «идет полным ходом», открытие планируется уже в этом году. «Будете в Англии, обязательно заезжайте. Брайтон - курортный город на берегу моря, чуть больше часа на поезде от Лондона», - отмечает он.

Фасад ресторана уже выполнен в новом фирменном стиле. Заведение украсит знакомый логотип с изображением птицы. В меню будут учтены вкусовые привычки британцев. Компания нацелена создать конкуренцию многочисленным английским фастфудам и бургерным.

Ранее Овчинников обязал всех сотрудников управляющей компании бренда вести деловую переписку исключительно на английском языке. По его словам, это будет полезным в долгосрочной перспективе и станет первым шагом к созданию “глобальной компании”.

В марте прошлого года компания открыла свое первое заведение в США, а в течение 10 лет бизнесмен планирует открыть в Штатах 400 точек, как собственных, так и по франшизе.