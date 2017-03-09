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Гендиректор “Додо пиццы” Фёдор Овчинников обязал вмех сотрудников управляющей компании бренда вести деловую переписку исключительно на английском языке. Соответствующее письмо глава компании опубликовал на своей странице в Facebook.
Овчинников заметил, что решение заставит сотрудников “выйти из зоны комфорта”, однако будет полезным в долгосрочной перспективе. По его мнению, соответствующее решение станет первым шагом к созданию “глобальной компании”.
Всем сотрудникам, кто плохо владеет английским языком, глава “Додо пиццы” посоветовал использовать Google Translate. “Конечно, в первое время у нас сократится количество писем внутри компании, но через какое-то время всё вернётся, так как мы сделаем прогресс в языке”, - добавил Овчинников.
“Додо пицца” основана в Сыктывкаре в 2011 году. В прошлом году сеть открыла свои заведения в США. К началу 2017 года компания насчитывала более 150 пиццерии, как в России, так и за ее пределами.