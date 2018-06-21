Компания поддерживает мундиаль сразу на трех уровнях

Coca-Cola является официальным партнером FIFA и поддерживает Чемпионат мира по футболу 2018 сразу на трех уровнях. Это и операционная поддержка, и участие в подготовке людей к историческому событию, и создание долгосрочного социального наследия. Мундиаль стартовал, а Sostav решил изучить маркетинговые и рекламные активности бренда, приуроченные к турниру.

Операционная поддержка

Coca-Cola создала специальные зоны на Фестивале болельщиков FIFA и стадионах, где любители футбола могут подготовиться к предстоящему матчу — приобрести безалкогольные напитки и поучаствовать в развлекательных активностях, включая выдачу сувениров. Тем самым безалкогольными напитками будут обеспечено более 3,5 млн посетителей 12 стадионов мундиаля и 4,5 млн гостей Фестиваля. Кроме того, компания оборудует 14 зон для публичного просмотра матчей мундиаля в 10 российских городах.

Подготовка людей по всему миру к ЧМ

Coca-Cola запустила самую масштабную за всю историю работы в России интегрированную маркетинговую кампанию #готовы, которая посвящена Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 и продлится до окончания мундиаля, 15 июля. Ее цель — дать людям по всей стране возможность стать частью главного футбольного события на планете.

Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA c Coca-Cola

Значимый вклад в подготовку к мировому первенству внес и Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA. Эксклюзивным организатором Тура является Coca-Cola, и благодаря ей увидеть легендарный трофей смогли более 800 тысяч человек в 51 стране мира.

Coca-Cola вместе с FIFA и Оргкомитетом «Россия-2018» специально для России разработали маршрут — самый длинный в истории мирового футбольного первенства. Кубок Ч М объехал 25 городов от Владивостока до Калининграда, преодолел более 27 тысяч км и сменил 11 часовых поясов. За это время увидеть его собственными глазами смогли более 670 тысяч человек.

Тур Кубка торжественно завершился 8 июня 2018 года в Парке Горького, где состоялся совместный концерт Басты и Джейсона Деруло — исполнителей международной и русскоязычной версии «Гимна Coca-Cola» к предстоящему Чемпионату.

Футбольный гимн Coca-Cola

По традиции в преддверии ЧМ Coca-Cola представила футбольный гимн: исполнителем глобальной версии, Colors, стал Джейсон Деруло, а русскоязычную версию, «Миллион Голосов», создал рэпер Баста (он же является Послом от города-организатора Ростова-на-Дону). В данный момент композиция является четвертым самым прослушиваемым треком в Apple Music.

Футбол для всех во «ВКонтакте»

Футбольное приложение Coca-Cola для социальной сети «ВКонтакте» позволит каждому, где бы он ни находился, почувствовать себя частью футбольного праздника. На данный момент в приложении уже 4,7 млн пользователей.

«Футбольный праздник с Coca-Cola» позволяет узнать о тематических мероприятиях, выложить фотографии с Тура официального Кубка, выяснить, сколько рукопожатий связывает тебя с футболистами национальной сборной, участвовать в розыгрыше билетов на матчи и других ценных призов.

Для подростков от 14 до 17 лет в приложении проводился конкурс на возможность стать сопровождающим судьи в матчах мундиаля, включая финал. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно было купить банку Coca-Cola со специальным дизайном, сделать с ней креативное фото и выложить его в приложении.

Национальное промо для потребителей

В ходе промокампании, которая охватила всю страну, разыгрывается более миллиона футбольных призов: стаканов, футболок и мячей в дизайне Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Кампания стартовала 1 мая 2018 года и продлится вплоть до 15 июля.

Партнерство со Сборной России по футболу

Coca-Cola является официальным партнером сборной России по футболу с 1996 года. Игроки сборной стали неотъемлемой частью кампании #готовы. Их можно увидеть в ТВ-роликах, в видео для социальных сетей и на наружной рекламе во всех 11 городах России, принимающих Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. С помощью подобных инициатив Coca-Cola вносит свой вклад в популяризацию и развитие футбола в стране.

Позитивное социальное наследие

Coca-Cola стремится оставить в России долгосрочное позитивное социальное наследие после окончания Чемпионата. Здесь работа ведется в трех направлениях:

формирование инклюзивного общества в России; развитие культуры раздельного сбора отходов; поддержка молодежного футбола.

Формирование инклюзивного общества в России

В преддверии мундиаля Coca-Cola дала старт всероссийской инклюзивной кампании «#Готовы #Открыть сердца». Ее цель — привлечь максимальное внимание к проблеме социальной изоляции людей с особыми потребностями в России и помочь раскрыть их безграничный потенциал. Coca-Cola верит, что в год, когда наша страна впервые принимает Чемпионат мира по футболу, для этого есть особенно благоприятные возможности. Кампания состоит из нескольких частей.

Coca-Cola дает возможность подросткам с особенностями развития возможность присоединиться к Детско-юношеской программе FIFA и принять участие в организации матчей ЧМ. Сопровождающим судьи в матче открытия стала юная спортсменка с синдромом Дауна Ангелина Макарова. Помимо матча открытия, юные спортсмены с особенностями развития примут участие еще в 11 матчах в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, где они выступят в роли флагоносцев.

Создание инклюзивной инфраструктуры в 11 российских городах. Совместно с Фондом «Обнаженные сердца» и при поддержке администраций городов, Coca-Cola строит масштабные инклюзивные игровые парки с футбольным полем, чтобы дети и подростки с особенностями развития и без могли играть и заниматься спортом на равных. В данный момент открыто уже 4 таких парка — в Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону и Калининграде.

Компания организует футбольные юнифайд-матчи, призванные объединить в одну команду людей с особенностями развития и без. В одной команде играют атлеты с особенностями развития, известные спортсмены, представители местных органов власти и бизнеса, известные общественные деятели. Во время Тура Кубка такие матчи прошли в 11 российских городах, а кульминацией этой эстафеты станет большой юнифайд-матч в Москве 9 июля.

Развитие культуры раздельного сбора отходов

Coca-Cola реализует масштабную информационную кампанию в поддержку раздельного сбора отходов на 12 стадионах ЧМ и Фестивале болельщиков FIFA во всех городах. Над контейнерами на стадионах размещено более 1300 навигационных плакатов, объясняющих гостям чемпионата, какую упаковку отправлять в какой контейнер. На стадионах и Фестивалях транслируются образовательные видеоролики. Кроме того, Coca-Cola совместно с Оргкомитетом «Россия-2018» реализовала уникальную программу обучения волонтеров, специализирующихся на тематике раздельного сбора отходов.

Поддержка молодежного футбола

С 2009 года Coca-Cola поддерживает всероссийские молодежные футбольные соревнования «Кожаный мяч». Чтобы вдохновить юных игроков на новые достижения, мы дали им возможность присоединиться к Детско-юношеской программе FIFA и подавать мячи на матчах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Юные футболисты окажутся буквально на расстоянии вытянутой руки от своих кумиров — звезд мирового футбола. На матче открытия впервые в истории ЧМ мячи подавала команда девочек — «Кадеты» из небольшого городка Агрыз в Республике Татарстан.