Завершилась тринадцатая конференция Izmeni Soznanie в Мадриде. В этом году крупнейшее выездное мероприятие в области digital-маркетинга, которое ежегодно собирает 500 топ-менеджеров со стороны агентств, площадок и рекламодателей, было посвящено двум ключевым трендам в интернет-рекламе последних лет: данным и контенту. За два дня деловой программы участники услышали более 30 выступлений. По традиции Sostav публикует наиболее интересные из них.
«Короли горы и мадридские секреты», Андрей Чернышов и Mихаил Шкляев (Dentsu Aegis Network Russia)
«Почему клиенты верят в дату?», Mихаил Шкляев (Dentsu Aegis Network Russia), Дмитрий Федосеев (OMD Resolution)
«Типология продавцов и продуктов», Екатерина Костылева (ADV Lab), Саша Пимштейн (Aviasales)
«Шоу братьев-инквизиторов: утренняя боль», Вадим Мельников (OMD OM Group) и Максим Тадевосян (Rambler&Co)
«Offline data — новая конфессия», Артем Пуликов («Максима Телеком»)
«Агентство как продюсер больших контентных проектов и экосистем для них», Андрей Коваль (Dentsu Aegis Network/Isobar Moscow)
«Viewability и fraud detection без купюр, Сергей Коренков (GPMD)
«Marketing to individuals», Анастасия Макаркина (Renault Russia), Сергей Ефимов и Дмитрий Федосеев (OMD Resolution)
«Такси и data как важные драйверы в маркетинге девелопера», Роман Абдуллин (ПИК), Николай Шестаков (инвестор CallToVisit.com)
Скачать: «Такси и data как важные драйверы в маркетинге девелопера», Роман Абдуллин (ПИК), Николай Шестаков (инвестор CallToVisit.com) (pdf, 6.49 MB)
«Performance retail — мультиплатформенный инструмент таргетинга офлайн покупок. Кейсы». Тимофей Лось (MRG), Татьяна Кащенко (ВКонтакте)
Скачать: «Performance retail - мультиплатформенный инструмент таргетинга офлайн покупок. Кейсы». Тимофей Лось (MRG), Татьяна Кащенко (ВКонтакте) (pdf, 6.89 MB)
«Ваши дети делают это. И вы тоже», Владимир Тодоров (Rambler&Co)
Скачать: «Ваши дети делают это. И вы тоже», Владимир Тодоров (Rambler&Co) (pdf, 7.27 MB)
«Прииски дзена. Почему золотая лихорадка на новой платформе — это хорошо», Даниил Трабун (Яндекс)
Скачать: «Прииски дзена. Почему золотая лихорадка на новой платформе - это хорошо», Даниил Трабун (Яндекс) (pdf, 4.71 MB)
«Настоящее и будущее видеоконтента», Юрий Долженко (Google)
Скачать: «Настоящее и будущее видеоконтента», Юрий Долженко (Google) (pdf, 2.96 MB)
«Marriage of data&content», Manuel Alvarez (Global Digital Director at Havas)
Скачать: «Marriage of data&content», Manuel Alvarez (Global Digital Director at Havas) (pdf, 10.45 MB)
«Не детские игры» (мини-кейс), Родион Соколов (МедиаМаркт), Андрей Леонтьев ( MEDIA DIRECTION GROUP /Media Direction Sport)
Скачать: «Не детские игры» (мини-кейс), Родион Соколов (МедиаМаркт), Андрей Леонтьев (Media Direction Group / Media Direction Sport) (pdf, 5.13 MB)
«Big Data Problem», Алексей Аметов (Look At Media/Setka)
Скачать: «Big Data Problem», Алексей Аметов (Look At Media/Setka) (pdf, 3.42 MB)
«Future of storytelling in a commoditized world», Драгорад Кнези (Publicis Communications)
Скачать: «Future of storytelling in a commoditized world», Драгорад Кнези (Publicis Communications) (pdf, 13.19 MB)