В Мадриде прошла культовая конференция для digital-маркетологов

Завершилась тринадцатая конференция Izmeni Soznanie в Мадриде. В этом году крупнейшее выездное мероприятие в области digital-маркетинга, которое ежегодно собирает 500 топ-менеджеров со стороны агентств, площадок и рекламодателей, было посвящено двум ключевым трендам в интернет-рекламе последних лет: данным и контенту. За два дня деловой программы участники услышали более 30 выступлений. По традиции Sostav публикует наиболее интересные из них.

«Короли горы и мадридские секреты», Андрей Чернышов и Mихаил Шкляев ( Dentsu Aegis Network Russia)

«Почему клиенты верят в дату?», Mихаил Шкляев ( Dentsu Aegis Network Russia), Дмитрий Федосеев ( OMD Resolution)

«Типология продавцов и продуктов», Екатерина Костылева ( ADV Lab), Саша Пимштейн ( Aviasales)

«Шоу братьев-инквизиторов: утренняя боль», Вадим Мельников ( OMD OM Group) и Максим Тадевосян ( Rambler&Co)

«Offline data — новая конфессия», Артем Пуликов ( «Максима Телеком»)

«Агентство как продюсер больших контентных проектов и экосистем для них», Андрей Коваль ( Dentsu Aegis Network/Isobar Moscow)

«Viewability и fraud detection без купюр, Сергей Коренков ( GPMD)

«Marketing to individuals», Анастасия Макаркина ( Renault Russia), Сергей Ефимов и Дмитрий Федосеев ( OMD Resolution)

«Такси и data как важные драйверы в маркетинге девелопера», Роман Абдуллин ( ПИК), Николай Шестаков ( инвестор CallToVisit.com)

Скачать: «Такси и data как важные драйверы в маркетинге девелопера», Роман Абдуллин (ПИК), Николай Шестаков (инвестор CallToVisit.com) (pdf, 6.49 MB)

«Performance retail — мультиплатформенный инструмент таргетинга офлайн покупок. Кейсы». Тимофей Лось ( MRG), Татьяна Кащенко ( ВКонтакте)

Скачать: «Performance retail - мультиплатформенный инструмент таргетинга офлайн покупок. Кейсы». Тимофей Лось (MRG), Татьяна Кащенко (ВКонтакте) (pdf, 6.89 MB)

«Ваши дети делают это. И вы тоже», Владимир Тодоров ( Rambler&Co)

Скачать: «Ваши дети делают это. И вы тоже», Владимир Тодоров (Rambler&Co) (pdf, 7.27 MB)

«Прииски дзена. Почему золотая лихорадка на новой платформе — это хорошо», Даниил Трабун ( Яндекс)

Скачать: «Прииски дзена. Почему золотая лихорадка на новой платформе - это хорошо», Даниил Трабун (Яндекс) (pdf, 4.71 MB)

«Настоящее и будущее видеоконтента», Юрий Долженко ( Google)

Скачать: «Настоящее и будущее видеоконтента», Юрий Долженко (Google) (pdf, 2.96 MB)

«Marriage of data&content», Manuel Alvarez ( Global Digital Director at Havas)

Скачать: «Marriage of data&content», Manuel Alvarez (Global Digital Director at Havas) (pdf, 10.45 MB)

«Не детские игры» ( мини-кейс), Родион Соколов ( МедиаМаркт), Андрей Леонтьев ( MEDIA DIRECTION GROUP /Media Direction Sport)

Скачать: «Не детские игры» (мини-кейс), Родион Соколов (МедиаМаркт), Андрей Леонтьев (Media Direction Group / Media Direction Sport) (pdf, 5.13 MB)

«Big Data Problem», Алексей Аметов ( Look At Media/Setka)

Скачать: «Big Data Problem», Алексей Аметов (Look At Media/Setka) (pdf, 3.42 MB)

«Future of storytelling in a commoditized world», Драгорад Кнези ( Publicis Communications)

Скачать: «Future of storytelling in a commoditized world», Драгорад Кнези (Publicis Communications) (pdf, 13.19 MB)