Минувшим вечером в Digital October завершился 26-й Международный фестиваль рекламы Red Apple. На протяжении двух дней ведущие эксперты медиарекламной индустрии и общественные деятели обсуждали основные проблемы отрасли, выявляли главные тренды развития. И, конечно, награждали самые достойные рекламные работы как российских, так и международных агентств.

В этом году конкурсные работы традиционно оценивают лучшие представители мировой рекламной индустрии из разных стран: США, Италия, Испания, Япония, Германия, Швейцария, ОАЭ, Сингапур и Россия. Председателем жюри фестиваля в этом году стал Бруно Бертелли – глобальный исполнительный креативный директор Publicis Worldwide, а также CEO итальянского офиса Publicis, расположенного в Милане. ?

Традиционно Red Apple включал в себя насыщенную образовательную и конкурсную программу. В образовательной программе приняли участие десятки российских и международных экспертов рекламной индустрии, а также видные общественные деятели. Посетителей ждали дискуссионные панели и лекции ведущих рекламистов и бизнес-стратегов. В рамках Red Apple прошли воркшопы Boost your creativity, новый формат для московского рекламного фестиваля.

Такж гости могли поучаствовать в мастер-классах на тему управления голосом и скетчноутинга. Кроме того, на Red Apple разбирались такие успешные кйсы, как «Злейший воппер» от Burger King и Fistashki, «Солнце для лучшего друга» от BBDO Moscow и Pedigree и «Почта банк» от Instinct. Авторы презентовали свои работы и рассказали, как велась работа над кейсом.

В конкурсной программе приняли участие российские и зарубежные агентства, которые в общей сложности 130 шортов, 50 бронзовых, 15 серебряных и 12 золотых наград. На этот раз оргкомитет изменил порядок награждения победителей фестиваля - в этом году награждение проходило в финале каждого дня фестиваля. О победителях первого дня (Дизайн, Принт, Наружная реклама и Digital) можно узнать ЗДЕСЬ

AGENCY & ADVERTISER OF THE YEAR

В этом году агентством и рекламодателем 2016 года по мнению международного экспертного жюри стал творческий союз агентства Friends Moscow и спортивного бренда Adidas. В общей сложности команда Friends Moscow получила 9 шорт листов, 8 бронзовых, 3 серебряные и 2 золотые награды.



ГРАНД ПРИ

Первую статэтку Гран при в этом году получила команда агентства Red Pepper Creative и VGNC за "альманах короткометражных историй" для питерской кондитерской Буше. Проект "Piter by" предполагает 3 короткометражных фильма, которые поочередно выходили друг за другом в кинотеатрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Москвы.

Истории для фильма выбирали в рамках творческого конкурса. Всего креативщикам прислали 48 сценариев, из которых отобрали только 3 истории, которые способны разрушить стереотипы о городе не только среди туристов, но и среди местных жителей. ПОДРОБНЕЕ о проекте

Вторым Гран при жюри удостоило команду агентства Instinct за проект для ритейлера IKEA - "Вместо кафе". Напомним, чтобы наглядно показать, как дизайнерские решения развенчивают стереотипы, связанные с едой, ИКЕА открыла сеть "Вместокафе" в Москве и Санкт-Петербурге. Гости "Вместокафе" ИКЕА могли бесплатно забронировать целую кухню и в выбранное время вместе с родными и близкими готовить любимые блюда, отмечать праздники, обсуждать дела, играть в настольные игры, танцевать и др. ПОДРОБНЕЕ о проекте.



INNOVATIVE ADVERTISING

Бронза

Агентство: Instinct

Работа: Instead of Cafe

Серебро

Агентство: Great Advertising Group

Работа: Auktyon On the Sun

Агентство: GOOD Moscow

Работа: SBERBANK GO

CREATIVE EFFECTIVENESS

Серебро

Агентство: Friends Moscow

Работа: Alive memory

PROMO CAMPAIGNS

Бронза

Агентство: Young & Rubicam FMS

Работа: LIKEABLE DISCOUNT

Агентство: Great Advertising Group

Работа: Auktyon On the Sun

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_LIVE

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_DEALER

Агентство: Friends Moscow

Работа: Million ruble delicate wash

Агентство: Publicis Russia

Работа: Little Big Show

Серебро

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_DEALER

Золото

Агентство: Instinct

Работа: Instead of Cafe

Агентство: Ark Connect

Работа: Chekhov Is Alive

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_DEALER

ADVERTISING CAMPAIGNS

Бронза

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: pUp syndrome

Агентство: DDB

Работа: Moscow Launch Campaign

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_DEALER

Серебро

Агентство: Instinct

Работа: Instead of Cafe

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_LIVE

Золото

Агентство: Ark Connect

Работа: Chekhov Is Alive

LABEL AND PACKAGING

Бронза

Агентство: IQ Harvest

Работа: Kalymera

Агентство: Джекил и Хайд

Работа: So fresh, that is still wild

Агентство: Suprematika

Работа: Inspired by nature

Серебро

Агентство: Depot WPF

Работа: KARAT

Золото

Агентство: Suprematika

Работа: Grut

RADIO ADVERTISING

Бронза

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: Radio cheating

Агентство: РА Восход

Работа: 4G Radio

SOCIAL ADVERTISING

Бронза

Агентство: RTA

Работа: Kid Friendly

Агентство: VOZDUH advertising agency

Работа: Houses of homeless

Агентство: Leo Burnett Moscow

Работа: The Hidden Car Crash Wine Label

Агентство: Young & Rubicam FMS

Работа: Read to me

Золото

Агентство: VOZDUH advertising agency

Работа: Houses of homeless

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: pUp syndrome

TV AND CINEMA ADVERTISING

Бронза

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: Sberbank 175 anniversary

Агентство: Voskhod Creative Agency

Работа: Approved by real grandmas. Three Grandmas.

TV AND CINEMA ADVERTISING (CRAFT)

Бронза

Агентство: Instinct

Работа: Vitalik

Агентство: GOOD Moscow

Работа: SBERBANK STREETS

Агентство: ПП-Production

Работа: Roskachestvo