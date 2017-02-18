Минувшим вечером в Digital October завершился 26-й Международный фестиваль рекламы Red Apple. На протяжении двух дней ведущие эксперты медиарекламной индустрии и общественные деятели обсуждали основные проблемы отрасли, выявляли главные тренды развития. И, конечно, награждали самые достойные рекламные работы как российских, так и международных агентств.
В этом году конкурсные работы традиционно оценивают лучшие представители мировой рекламной индустрии из разных стран: США, Италия, Испания, Япония, Германия, Швейцария, ОАЭ, Сингапур и Россия. Председателем жюри фестиваля в этом году стал Бруно Бертелли – глобальный исполнительный креативный директор Publicis Worldwide, а также CEO итальянского офиса Publicis, расположенного в Милане. ?
Традиционно Red Apple включал в себя насыщенную образовательную и конкурсную программу. В образовательной программе приняли участие десятки российских и международных экспертов рекламной индустрии, а также видные общественные деятели. Посетителей ждали дискуссионные панели и лекции ведущих рекламистов и бизнес-стратегов. В рамках Red Apple прошли воркшопы Boost your creativity, новый формат для московского рекламного фестиваля.
Такж гости могли поучаствовать в мастер-классах на тему управления голосом и скетчноутинга. Кроме того, на Red Apple разбирались такие успешные кйсы, как «Злейший воппер» от Burger King и Fistashki, «Солнце для лучшего друга» от BBDO Moscow и Pedigree и «Почта банк» от Instinct. Авторы презентовали свои работы и рассказали, как велась работа над кейсом.
В конкурсной программе приняли участие российские и зарубежные агентства, которые в общей сложности 130 шортов, 50 бронзовых, 15 серебряных и 12 золотых наград. На этот раз оргкомитет изменил порядок награждения победителей фестиваля - в этом году награждение проходило в финале каждого дня фестиваля. О победителях первого дня (Дизайн, Принт, Наружная реклама и Digital) можно узнать ЗДЕСЬ
AGENCY & ADVERTISER OF THE YEAR
В этом году агентством и рекламодателем 2016 года по мнению международного экспертного жюри стал творческий союз агентства Friends Moscow и спортивного бренда Adidas. В общей сложности команда Friends Moscow получила 9 шорт листов, 8 бронзовых, 3 серебряные и 2 золотые награды.
Фото facebook
ГРАНД ПРИ
Первую статэтку Гран при в этом году получила команда агентства Red Pepper Creative и VGNC за "альманах короткометражных историй" для питерской кондитерской Буше. Проект "Piter by" предполагает 3 короткометражных фильма, которые поочередно выходили друг за другом в кинотеатрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Москвы.
Истории для фильма выбирали в рамках творческого конкурса. Всего креативщикам прислали 48 сценариев, из которых отобрали только 3 истории, которые способны разрушить стереотипы о городе не только среди туристов, но и среди местных жителей. ПОДРОБНЕЕ о проекте
Вторым Гран при жюри удостоило команду агентства Instinct за проект для ритейлера IKEA - "Вместо кафе". Напомним, чтобы наглядно показать, как дизайнерские решения развенчивают стереотипы, связанные с едой, ИКЕА открыла сеть "Вместокафе" в Москве и Санкт-Петербурге. Гости "Вместокафе" ИКЕА могли бесплатно забронировать целую кухню и в выбранное время вместе с родными и близкими готовить любимые блюда, отмечать праздники, обсуждать дела, играть в настольные игры, танцевать и др. ПОДРОБНЕЕ о проекте.
INNOVATIVE ADVERTISING
Бронза
Агентство: Instinct
Работа: Instead of Cafe
Серебро
Агентство: Great Advertising Group
Работа: Auktyon On the Sun
Агентство: GOOD Moscow
Работа: SBERBANK GO
CREATIVE EFFECTIVENESS
Серебро
Агентство: Friends Moscow
Работа: Alive memory
PROMO CAMPAIGNS
Бронза
Агентство: Young & Rubicam FMS
Работа: LIKEABLE DISCOUNT
Агентство: Great Advertising Group
Работа: Auktyon On the Sun
Агентство: Friends Moscow
Работа: NMD_LIVE
Агентство: Friends Moscow
Работа: NMD_DEALER
Агентство: Friends Moscow
Работа: Million ruble delicate wash
Агентство: Publicis Russia
Работа: Little Big Show
Серебро
Агентство: Friends Moscow
Работа: NMD_DEALER
Золото
Агентство: Instinct
Работа: Instead of Cafe
Агентство: Ark Connect
Работа: Chekhov Is Alive
Агентство: Friends Moscow
Работа: NMD_DEALER
ADVERTISING CAMPAIGNS
Бронза
Агентство: BBDO Russia Group
Работа: pUp syndrome
Агентство: DDB
Работа: Moscow Launch Campaign
Агентство: Friends Moscow
Работа: NMD_DEALER
Серебро
Агентство: Instinct
Работа: Instead of Cafe
Агентство: Friends Moscow
Работа: NMD_LIVE
Золото
Агентство: Ark Connect
Работа: Chekhov Is Alive
LABEL AND PACKAGING
Бронза
Агентство: IQ Harvest
Работа: Kalymera
Агентство: Джекил и Хайд
Работа: So fresh, that is still wild
Агентство: Suprematika
Работа: Inspired by nature
Серебро
Агентство: Depot WPF
Работа: KARAT
Золото
Агентство: Suprematika
Работа: Grut
RADIO ADVERTISING
Бронза
Агентство: BBDO Russia Group
Работа: Radio cheating
Агентство: РА Восход
Работа: 4G Radio
SOCIAL ADVERTISING
Бронза
Агентство: RTA
Работа: Kid Friendly
Агентство: VOZDUH advertising agency
Работа: Houses of homeless
Агентство: Leo Burnett Moscow
Работа: The Hidden Car Crash Wine Label
Агентство: Young & Rubicam FMS
Работа: Read to me
Золото
Агентство: VOZDUH advertising agency
Работа: Houses of homeless
Агентство: BBDO Russia Group
Работа: pUp syndrome
TV AND CINEMA ADVERTISING
Бронза
Агентство: BBDO Russia Group
Работа: Sberbank 175 anniversary
Агентство: Voskhod Creative Agency
Работа: Approved by real grandmas. Three Grandmas.
TV AND CINEMA ADVERTISING (CRAFT)
Бронза
Агентство: Instinct
Работа: Vitalik
Агентство: GOOD Moscow
Работа: SBERBANK STREETS
Агентство: ПП-Production
Работа: Roskachestvo