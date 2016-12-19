Власти Крыма представили официальный туристический бренд полуострова

Министерство курортов и туризма Крыма презентовало официальный туристический логотип республики, работа над которым велась последние два года. Турбренд обошелся ведомству в 1 млн рублей, а на его разработку ушло два года. О том, как разрабатывали турбренд Республики Крым, о его концепции и реакции профессионального сообщества - в материале Sostav.

О необходимости создания туристического логотипа Крыма администрация региона задумалась в 2015 году. Первым за трубренд региона взялась команда Студии Лебедева. Изначально в СМИ появилась информация о том, что министерство курортов и туризма Крыма заказало знак у Студии Лебедева. Однако позже руководитель ведомства Елена Юрченко заявила, что логотип был создан по личной инициативе дизайнера, поэтому его работу использовать не стали.

Чуть позже министерство курортов и туризма республики Крым объявило открытый конкурс идей на создание логотипа и слогана «Туристского бренда Крыма». Предполагалось, что символ и слоган будут использоваться в отношении туристских и сопутствующих услуг, а также в наружной рекламе, сувенирной, полиграфической продукции, фото- и видеопродукции и в сети.



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К участию в конкурсе приглашались все граждане, заинтересованные в создании нового современного образа туристического Крыма, в том числе студенты и школьники. По условиям конкурса, участники могли представить одну или несколько работ, которые включали бы выраженную средствами художественного языка принадлежность к культурным, историческим ценностям Крымского полуострова и были оригинальными.

Победителя конкурса должны были определить в конце июля 2016 года. Дальше на базе работы-победителя чиновники планировали разработать официальный брендбук Крыма, однако до конца лета ни одна работа так и не была опубликована на сайте министерства курортов и туризма. В сентябре чиновники объяснили, что приостановили проведение конкурса из-за того, что "подводить итоги не имеет смысла". Тогда все инициативы, связанные с продвижением Крыма, перенесли на этот год.

Накануне, 19 декабря, министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий подвел итог работы над созданием турбренда региона. Он рассказал, что работа велась в несколько этапов. Первым этапом он назвал народный конкурс, который провели в 2015 году. Тогда непрофессионалы могли поделиться своими вариантами и эскизами для будущего бренда региона с оргкомитетом и профессиональным сообществом.

На следующем этапе оргкомитет совместно с экспертной группой "Крымский проект" подготовили платформу туристического бренда Крыма, которую утвердили на расширенном заседании коллегии Минкурортов в июле этого года. На следующем, третьем этапе, оргкомитет подготовил техническое задание для профессионального сообщества. На финальном этапе конкурса оргкомитет из трех конкурсантов выбрал единственное агентство, которому предстояло проанализировать опыт прошлых лет, итоги народного голосования и разработать официальный логотип полуострова.

На разработку туристского бренда Республики Крым из бюджета республики потратили один миллион рублей. За использование бренда в коммерческих целях будет установлена плата. Использование бренда в некоммерческих целях будет бесплатным.

Победителем стала студия графического дизайна "О! Степанова". Специалисты студии при поддержке экспертов рынка брендинга и координационной группы, в состав которой вошли представители Минкурортов, Минкультуры, Мининформа, Общественной палаты, представители туриндустрии, разработали единый турбренд, который и был представлен сегодня в Симферополе.

Туристический бренд Крыма состоит из трех частей: платформа бренда, фирменный стиль и графическая часть. Ключевая идея (или бренд-лайн) заключена в его слогане - "Я.Крым. Точка притяжения". Первая часть - "Я.Крым" - призвана персонализировать республику, позволить ей выступать в диалоге с потребителем от первого лица. "Точка притяжения" - символизирует "крымские магниты", те достопримечательности, которыми гордится республика.

Василий Дубейковский, руководитель команды CityBranding



Очень здорово, что у проекта есть слоган, а не только визуальное решение. Слоган понятный, в нем оптимальное количество слов для территориального бренда, явная интерпретация для туристического направления. Однако, Крыму будет не просто зафиксировать за собой выбранное позиционирование.



Во-первых, с начала 2013 года город Губкин (Белгородская область) не только владеет товарным знаком "Губкин. Центр притяжения", но и реализует конкретные проекты для продвижения своего бренда. И да, у Губкина в логотипе магнит - та же самая интерпретация.



Во-вторых, сама формулировка "точка притяжения" уже сейчас дает много результатов в поисковиках и активно используется в бизнесе. Позиционирование не уникально ни для территории, ни для бизнеса. Тем не менее, желаю Крыму не останавливаться на логотипе и активно обыгрывать тему притяжения, а, может быть, и точки. Почему точка, а, например, не остров - остается загадкой.



Логотип отражает слоган бренда - "Я.Крым. Точка притяжения". Он выполнен в четырех цветах: синем, зеленом, розовом и желтом. Каждый цвет символизирует один из четырех регионов полуострова, количество времен года и число стихий. Буква Я позиционирует регион и имеет очертания полуострова. Стоит отметить, что заглавная "Я" останется неизменной при переводе логотипа на языки мира.

Дмитрий Пёрышков, креативный директор DDVB



К сожалению, могу констатировать, что я не понял, про что туристический логотип Крыма. И это прискорбно. Нет, не то чтобы я уже в маразме и ничего не понимаю, а то, что история с Крымом, открывающая было мега перспективы для туризма всея Руси, похоже, не сильно далеко уйдёт от стандартов, заложенных ещё в СССР. Во всяком случае, это явно прослеживается в новом туристическом лого Крыма. Ну это литература...



В логотипе, похожем на лого пионерского лагеря, мне непонятны некоторые элементы: точка, видимо подчеркивающая котегоричность заявления, выделенная особая (почему-то) буква "Ы". Некоторая патриотичность заявления "Я.Крым", впрочем, неплоха, но это к графике не имеет никакого отношения.



Крым - больше, чем сиюминуные наши патриотические настроения. И в Крым должны ехать не только за ощущением "Крым наш", а за солнцем и свободой туристической, и за историей, природой и т.д. И не только жители России, а и многие жители других стран должны возбудиться и захотеть посетить Крым или хотя бы задать вопрос, что это за такое интересное лого на майке у туриста-соотечественника, вернувшегося с невиданной стороны.



Простите, коллеги, если задел кого, но для меня, да и для многих жителей России и Крыма, Крым - это больше чем пионерлагерь, в котором мы, конечно, в детстве отдыхали, поэтому хотелось бы, чтобы в логотипе это нашло свое отражение. Я хочу гордиться и Крымом и его логотипом.



Анна Большакова. Арт-директор Depot WPF



Слишком много графических ходов использовано в разработке одного логотипа: рисованная заглавная буква, очертание крымского полуострова внутри неё, четыре цвета, которые тоже что-то означают, да ещё и со шрифтом «поиграли».



К сожалению, за всеми этими «играми» в логотипе потерялся Крым. Также неясно, почему решили оставить кириллическую букву «Я» в иностранном варианте. Турбренд должен быть открытым и понятным иностранцу. А как он поймёт, о чем логотип? Загадка!



Ирина Веденецкая, генеральный директор брендингового агентства Labelmen