Ранее Geometry Global заявило права на авторство идеи музыкального трека в той же рекламе Miller

Рекламная кампания «Измени музыку будущего» для бренда Miller стартовала в августе 2017 года и за это время уже второй раз оказалась в центре скандала. Креативный директор РА «Восход» Андрей Губайдуллин утверждает, что Miller модифицировала и реализовала идею, предложенную агентством еще в 2014 году, не заплатив за нее.

Основная фишка новой кампании Miller – создание беспрерывного аудиопотока электронной музыки в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. Менять трек может любой желающий, загрузив свою фотографию на сайте кампании «Измени музыку будущего».

В кредитсах проекта были указаны BOOTLEG (BBDO Group), MediaMonks, Mubert, White Russian Studio и Xuman Records для бренда Miller Non-Alcoholic. После анонса кампании в редакцию Sostav.ru поступило письмо исполнительного креативного директора Geometry Global Олега Туманова. В нем он написал, что в кампании заимствована идея, продакшен и механики Geometry Global без указания авторства.

Андрей Губайдуллин опубликовал фотографии презентации 2014 года и сказал, что для кампании «Измени музыку будущего» были взяты идеи РА «Восход». Сейчас агентство консультируется с юристами по поводу подачи судебного иска, но решение пока не принято, сообщил Sostav.ru Андрей Губайдуллин. Он не исключает обращения в Ассоциацию коммуникационных агентств России по поводу данной ситуации.

«АКАР готов рассматривать и реагировать на все обращения агентств, входящих в состав членов ассоциации, но на данный момент агентство "Восход" ни с каким обращением в Ассоциацию не обращалось», – пояснил Sostav.ru исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков.

Иллюстрация: Андрей Губайдуллин

Андрей Губайдуллин в Facebook: «Еще одно доказательство того, что мы суперинновационны и идем впереди рынка. В 2014 году мы предложили российскому Miller Genuine Draft идею "It's your party!" и только в 2017 (!!!) они её модифицировали и реализовали, не заплатив за использование. Судите сами: слева скриншоты из нашей презентации 10/2014, справа – скриншоты сайта Miller. Совпадает описание механики, оформление сайта и поста в соцсетях - какие еще нужны доказательства? Если вдруг вам не видно описание, дублирую. Восход 2014: "Каждое фото открывает 5 секунд нового трека, при этом изменяя его и добавляя уникальные звуковые эффекты. Так, треки проявляются и заполняются многочисленными фотографиями пользователей, которые выступают со-авторами Tiesto." Miller 2017: "Чтобы внести свой вклад в формирование уникальной композиции, пользователю необходимо сделать снимок лица, после чего система идентифицирует внешность, проанализировав возраст человека, пол, эмоциональный спектр, и исходя из этих параметров внесет изменения в музыкальную композицию. Таким образом, эмоции, внешние черты и особенности каждого человека будут влиять на непрерывный музыкальный трек, придавая ему совершенно новое звучание"».

Это не первый такой случай в практике «Восхода». Полтора года назад агентство представило бренду Tuborg идею, но ее отвергли и впоследствии воплотили без участия «Восхода», рассказывал Андрей Губайдуллин в проекте Sostav.ru «Нос к носу».

«Скажу просто и понятно – Tuborg своровали наши идеи. После двух месяцев совещаний нам прислали ответ: «Идея хорошая, но слишком узко для нашей целевой аудитории». Через 6 месяцев выходит кампания 1 в 1 с нашими концептами. Теперь не узко? Что вообще творится на нашем рынке?», – возмущался тогда Андрей Губайдуллин.



