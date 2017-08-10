Электронная музыка создается онлайн и может меняться, исходя из эмоций людей на фото

Рекламная кампания «Измени музыку будущего» стартовала при участии креативного агентства BOOTLEG (BBDO Group). Проект был реализован совместно с MediaMonks, Mubert, White Russian Studio и Xuman Records для бренда Miller Non-Alcoholic.

В рамках кампании был разработан алгоритм, генерирующий беспрерывный аудиопоток электронной музыки в режиме реального времени. Причем менять трек может любой желающий, загрузив свою фотографию на сайте кампании.

Внедренная технология face recognition позволила считывать параметры — пол, возраст, а также его основную эмоцию — и из каждого отдельного пользователя возникает уникальный музыкальный поток. Затем персональную мелодию можно добавить в общий трек, который изменяется на основе данных всех взаимодействий.

Как пояснили Sostav.ru в BOOTLEG, в основе кампании «Измени музыку будущего» лежит идея развития технологий, которые перестали быть для человека просто помощником, а являются полноценными создателями предметов культуры. C каждым годом таких примеров становится все больше: искусственный интеллект создает живописные полотна, трейлеры к фильмам, пишет музыку. Лидирующую роль играет машина, ведь всем интересно, как далеко она может зайти в творческом процессе.

«Высокий профессионализм команд, создавших этот проект, позволил музыке выйти на новый уровень, расширив свои границы через дополнительное измерение — настроение человека. Сразу несколько сложных технологических решений, включая технологию распознавания лиц, дали возможность тысячам людей внести свой вклад в финальный трек. Персонализация и адаптация музыки под личные черты человека неизбежно войдет в нашу жизнь, и сегодня мы вместе присутствуем при рождении музыки будущего», — поделился впечатлениями от проекта Алексей Кочетков из команды Mubert.

Кроме того, в ходе кампании была выпущена специальная партия технологичных бутылок с NFC-чипами, интегрированных в этикетку. Достаточно поднести к этикетке телефон, чтобы перейти на сайт проекта. На российском рынке безалкогольного пива Miller Non-Alcoholic стал первым брендом, который реализовал такой подход, отметили в агентстве. В поддержку проекта и лимитированной серии бутылок был также выпущен ТВ-ролик.

«Процесс создания ТВ-ролика отличался от общепринятых процессов производства, когда под отснятый и смонтированный материал подставляется выбранная музыкальная композиция без серьезных корректировок по монтажу. Только после написания трека мы перешли к разработке графики, которая каждой своей линией, движением, повтором поддерживала развитие музыки. Тесное сотрудничество Xuman Records, BOOTLEG и White Russian позволило создать эмоциональный ролик, который больше похож на музыкальный клип», — отметил Алёша Стародубов из BOOTLEG.

Состав творческой группы:

Клиент: EFES RUS

Анастасия Сурина — Маркетинг менеджер

Сергей Слепне — Бренд менеджер

Юлия Билетская — Диджитал и PR менеджер

Агентство: BOOTLEG

Екатерина Шенец — Управляющий директор

Алёша Стародубов — Креативный директор

Никита Никифоров — Старший копирайтер

Арсен Моллакаев — Арт–директор

Дмитрий Иванов — Диджитал продюсер

Владимир Первозванский — Аккаунт директор

Олеся Пасхина — Аккаунт менеджер